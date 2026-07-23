Ba lợi thế then chốt giúp tuyển Indonesia tự tin hướng tới ngôi vương AFF Cup 2026 Thời gian hội quân kéo dài, dàn nhân tố chất lượng cùng lịch thi đấu thuận lợi đang tạo ra điểm tựa vững chắc cho Indonesia trước thềm chiến dịch AFF Cup 2026.

Đội tuyển Indonesia đang bước vào chiến dịch AFF Cup 2026 với vị thế hoàn toàn khác biệt. Theo phân tích từ truyền thông nước này, đặc biệt là nhật báo Bola, thầy trò HLV John Herdman hội tụ đủ ba yếu tố chiến lược để hiện thực hóa tham vọng vô địch: thời gian chuẩn bị dài hạn, nhân sự chất lượng và lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi.

Indonesia đang nhận được nhiều kỳ vọng từ truyền thông nước nhà.

Quỹ thời gian tập trung vượt trội và dàn nhân tố chất lượng

Lợi thế đầu tiên của Indonesia đến từ giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Thầy trò HLV John Herdman đã bắt đầu chiến dịch tập huấn từ ngày 5/7 tại Bali. Việc sở hữu khoảng thời gian hội quân kéo dài 3 tuần giúp chiến lược gia người Anh thoải mái thử nghiệm, lắp ghép đội hình từ danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất từ giải quốc nội.

Bên cạnh lực lượng trong nước, sức mạnh của Indonesia tiếp tục được củng cố nhờ dàn sao nhập tịch đang thi đấu đỉnh cao. Dù một số gương mặt chơi bóng ở nước ngoài không thể góp mặt, sự hiện diện của nhóm trụ cột gồm Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Ivar Jenner, Jordi Amat, Shayne Pattynama và Sandy Walsh vẫn đảm bảo bộ khung chất lượng cho đội bóng xứ vạn đảo. Đáng chú ý, ban huấn luyện còn đón nhận tín hiệu tích cực khi Mitchell Baker (đang thi đấu tại Mỹ) và Marselino Ferdinan (đang chơi bóng ở Anh) đều thu xếp trở về cống hiến cho đội tuyển.

Toan tính từ lịch thi đấu tại bảng A

Không chỉ sở hữu lực lượng dày dặn, lịch thi đấu tại bảng A cũng mang lại lợi thế chiến thuật rõ rệt cho Indonesia. Giải đấu khởi tranh từ ngày 24/7 đến 26/8/2026, nhưng Indonesia được nghỉ ở lượt trận đầu tiên và chỉ chính thức ra quân vào ngày 27/7 gặp Campuchia trên sân Pakansari thuộc Bogor.

Việc thi đấu muộn giúp HLV John Herdman có cơ hội trực tiếp theo dõi toàn bộ các đối thủ trong ngày mở màn 24/7, khi Campuchia chạm trán Singapore tại Phnom Penh và Timor Leste đối đầu Việt Nam tại Chonburi. Khoảng nghỉ này tạo điều kiện cho ban huấn luyện Indonesia phân tích kỹ lưỡng lối chơi, sơ đồ vận hành và điểm yếu của từng đội bóng trước khi chính thức xuất trận.