Bà Ma Ly giữ lửa nghề gốm truyền thống trên cao nguyên
Đức Hùng•10/08/2025 05:26
Giữa làng K’răng Gọ của xã Quảng Lập (Lâm Đồng), bà Ma Ly vẫn ngày ngày cần mẫn nặn từng chiếc ché, cái nồi... theo cách thủ công cổ xưa của người Churu.
Năm nay gần 70 tuổi, bà Ma Ly vẫn ngày ngày nặn đất, nhóm lửa, truyền dạy nghề gốm truyền thống của người Churu cho các thế hệ. Mỗi sản phẩm gốm mộc mạc bà tạo ra mang dáng vẻ nguyên sơ, màu đất tự nhiên, không tráng men, không rực rỡ. Đặc biệt, gốm làm theo lối cổ xưa của người Churu mang trong mình nhiều nét đặc trưng văn hóa độc đáo và phản ánh sâu sắc mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.
Ngoài tạo ra các sản phẩm gốm phục vụ đời sống, bà Ma Ly còn mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm độc đáo, mà còn được tận tay nắn đất, tạo hình, nghe bà kể về lịch sử, tập tục, quan niệm văn hóa của người Churu gắn với từng sản phẩm gốm.