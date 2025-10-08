Di sản - Truyền thống Bà Ma Ly giữ lửa nghề gốm truyền thống trên cao nguyên Giữa làng K’răng Gọ của xã Quảng Lập (Lâm Đồng), bà Ma Ly vẫn ngày ngày cần mẫn nặn từng chiếc ché, cái nồi... theo cách thủ công cổ xưa của người Churu.

Giữa làng K’răng Gọ (xã Quảng Lập), bà Ma Ly cần mẫn suốt mấy chục năm trời, thổi hồn vào những khối đất cằn cỗi, biến chúng thành những vật dụng mộc mạc, sống động

Năm nay gần 70 tuổi, bà Ma Ly vẫn ngày ngày nặn đất, nhóm lửa, truyền dạy nghề gốm truyền thống của người Churu cho các thế hệ. Mỗi sản phẩm gốm mộc mạc bà tạo ra mang dáng vẻ nguyên sơ, màu đất tự nhiên, không tráng men, không rực rỡ. Đặc biệt, gốm làm theo lối cổ xưa của người Churu mang trong mình nhiều nét đặc trưng văn hóa độc đáo và phản ánh sâu sắc mối quan hệ giữa con người và tự nhiên.

Ngoài tạo ra các sản phẩm gốm phục vụ đời sống, bà Ma Ly còn mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm độc đáo, mà còn được tận tay nắn đất, tạo hình, nghe bà kể về lịch sử, tập tục, quan niệm văn hóa của người Churu gắn với từng sản phẩm gốm.

Bà Ma Ly được mẹ truyền dạy nghề làm gốm từ năm 12 tuổi và bà duy trì nghề từ đó cho tới nay. Điều đáng mừng là đời con, đời cháu của bà Ma Ly cũng đã và đang được bà cầm tay chỉ dạy, truyền nghề cho

Đất là yếu tố cốt lõi và quyết định trong việc làm gốm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và công năng của sản phẩm gốm. Đất sau khi lấy về được bà Ma Ly cho vào cối, giã thành bột trước khi hòa với nước nhào nặn.

Đất sau khi cho vào cối giã thành bột, trước khi kết hợp với nước để nhào nặn thành cục.

Gốm của bà Ma Ly làm ra rất đặc biệt màu đất tự nhiên, không tráng men, không rực rỡ mà đậm vẻ nguyên sơ

Bà Ma Ly làm gốm theo cách làm truyền thống của người K'Ho, bà không dùng bàn xoay, tất cả quá trình đều nặn bằng tay, uốn từng chút một người nắn đi xung quanh.

Gốm được phơi nắng trước khi đưa đi nung.

Bà Ma Ly - người yêu nghề gốm vẫn giữ cho ngọn lửa nghề gốm truyền thống cháy chậm rãi, bền bỉ dưới đôi tay gầy guộc.