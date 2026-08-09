Ba smartphone Xiaomi phân khúc dưới 4 triệu đồng nổi bật với màn hình lớn và pin dung lượng cao Xiaomi Redmi A5, Poco C71 và Redmi A7 Pro sở hữu màn hình rộng, thời lượng pin ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và giải trí cơ bản cho người dùng trẻ.

Trong phân khúc điện thoại giá rẻ dưới 4 triệu đồng, Xiaomi tiếp tục củng cố vị thế bằng những thiết bị ưu tiên trải nghiệm thực tế cho nhóm học sinh, sinh viên. Ba đại điện tiêu biểu bao gồm Xiaomi Redmi A5, Poco C71 và Redmi A7 Pro đều tập trung tối ưu vào diện tích hiển thị và thời lượng pin, giúp người dùng duy trì kết nối cũng như xử lý các tác vụ học tập trực tuyến suốt cả ngày dài.

Xiaomi Redmi A5: Lựa chọn cân bằng tầm giá 3,2 triệu đồng

Ở mức giá khoảng 3,2 triệu đồng, Xiaomi Redmi A5 gây chú ý nhờ phong cách thiết kế hiện đại cùng màn hình kích thước lớn 6,88 inch. Không gian hiển thị rộng rãi giúp việc học trực tuyến, theo dõi tài liệu hay xem video giải trí trở nên trực quan hơn.

Bên cạnh màn hình lớn, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 5.200 mAh, đảm bảo thời gian hoạt động thoải mái trong hơn một ngày với tần suất sử dụng thông thường. Về khả năng nhiếp ảnh, cụm camera 32 MP đáp ứng tốt các nhu cầu ghi hình cơ bản. Tuy nhiên, cấu hình của máy được thiết lập tối ưu cho các ứng dụng nhẹ và công việc hằng ngày, chưa phù hợp cho việc vận hành các tựa game yêu cầu đồ họa cao.

Xiaomi Poco C71: Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà giá 3,5 triệu đồng

Hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu thích sự năng động, Xiaomi Poco C71 có giá bán xấp xỉ 3,5 triệu đồng. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên mẫu máy này là màn hình hỗ trợ tần số quét cao, mang lại hiệu ứng chuyển động mượt mà khi thực hiện các thao tác cuộn trang trên ứng dụng mạng xã hội như TikTok hay Facebook.

Máy vận hành ổn định các tác vụ nghe gọi, học tập qua mạng và giải trí phổ thông. Điểm hạn chế cần lưu ý là độ sáng màn hình ở mức trung bình, có thể gây chút khó khăn khi theo dõi nội dung dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Xiaomi Redmi A7 Pro: Màn hình 120Hz cùng viên pin 6.000 mAh

Nằm trong khoảng giá từ 3,5 đến 4,3 triệu đồng (trung bình khoảng 3,7 triệu đồng), Redmi A7 Pro là mẫu điện thoại có thông số hiển thị và dung lượng pin vượt trội nhất trong bộ ba. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải HD+, hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng độ sáng cao, kết hợp viên pin khủng 6.000 mAh.

Về mặt phần cứng, Redmi A7 Pro trang bị vi xử lý Unisoc T7250, dung lượng RAM 4GB, camera sau 13MP và công nghệ sạc 15W. Thông số này phản ánh rõ định hướng của nhà sản xuất: ưu tiên tối đa cho thời lượng sử dụng và trải nghiệm không gian màn hình thay vì tập trung vào sức mạnh xử lý game nặng hay tính năng chụp ảnh chuyên sâu.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ ba smartphone Xiaomi

Thông số Xiaomi Redmi A5 Xiaomi Poco C71 Xiaomi Redmi A7 Pro Giá tham khảo ~ 3,2 triệu đồng ~ 3,5 triệu đồng ~ 3,7 triệu đồng Màn hình 6,88 inch Tần số quét cao 6,9 inch, HD+, 120Hz Dung lượng pin 5.200 mAh Đáp ứng > 1 ngày 6.000 mAh (Sạc 15W) Cấu hình chính Tác vụ cơ bản Tác vụ cơ bản Unisoc T7250, RAM 4GB Camera chính 32 MP Tiêu chuẩn 13 MP

Nhìn chung, cả ba sản phẩm của Xiaomi đều phân hóa rõ rệt theo nhu cầu sử dụng thực tế: Redmi A5 cân bằng về chi phí, Poco C71 chú trọng độ mượt thao tác, trong khi Redmi A7 Pro tối ưu tối đa về thời lượng pin và kích thước màn hình.