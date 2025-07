Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An sắp mưa lớn, có nơi trên 600mm

Dự báo đầu tuần tới, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An hứng đợt mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 600mm, đề phòng mưa cường suất lớn.

Tin mưa dông, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và cảnh báo mưa đá Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong hôm nay 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 50mm như Thị Hoa (Cao Bằng) 53,9m; Tân Phượng 2 (Yên Bái) 51,2mm; Thạnh Đông (An Giang) 60,2mm. Trong đó, từ 12h đến 14h ngày 19/7, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Chúc Bài Sơn 116mm, Quảng Lâm 52,6mm (Quảng Ninh); Nam Quang 2 (Cao Bằng) 42,4mm; Cao Tân (Thái Nguyên) 36,6mm... Miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất to. (Ảnh minh hoạ) Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại loạt xã/phường thuộc các tỉnh này. Tỉnh Xã Tuyên Quang Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Hồng Thái, Hùng An, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Minh Quang, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Thành Thái Nguyên Bạch Thông, Cẩm Giàng, Chợ Đồn, Côn Minh, Dân Tiến, Định Hóa, Đồng Hỷ, Kim Phượng, Lam Vỹ, Na Rì, Nghĩa Tá, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phong Quang, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Kỳ, Thanh Mai, Trại Cau, Trần Phú, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Yên Phong, Yên Thịnh Cao Bằng Bế Văn Đàn, Canh Tân, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hạ Lang, Phục Hòa, Quang Long, Thạch An, Vinh Quý Quảng Ninh Đông Ngũ, Đường Hoa, phường Móng Cái 1, Quảng Tân, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Sơn, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoành Bồ, phường Móng Cái 2, phường Móng Cái 3, phường Mông Dương, phường Quang Hanh, Quảng Đức, Quảng Hà, Tiên Yên, Vĩnh Thực Dự báo chiều tối và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30mm, có nơi trên 70mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều 21/7 đến 23/7, ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ trên 300m. Khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa dao động 200–350mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất trên 150mm trong 3 giờ tại một số điểm. Ngoài ra, từ 21-24/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên từ 3–6m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư. Lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 19/7, ngày 20/7/2025 TP Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C. Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, trong đó, Lào Cai, Yên Bái và khu vực phía Tây Phú Thọ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. N hiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ; riêng Lào Cai, Yên Bái và khu vực phía Tây Phú Thọ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi và trung du mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C. Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C. Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C. TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C. Nguyễn Huệ