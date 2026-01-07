Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I: Lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Tỉnh Bắc Ninh vừa thông qua đề án đạt tiêu chí đô thị loại I với quy mô dân số 3,99 triệu người và tỷ lệ đô thị hóa 60,96%. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh vừa chính thức thông qua đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định và các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình phát triển đô thị bền vững.

Hiện trạng hạ tầng và quy mô dân số sau sáp nhập

Tại kỳ họp đột xuất của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thống nhất cao với đề nghị của UBND tỉnh về việc công nhận Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh đây là bước đi cụ thể hóa Kết luận số 52 của Bộ Chính trị về việc xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HÀ QUÂN

Dữ liệu thống kê sau khi sáp nhập với Bắc Giang từ giữa năm 2025 cho thấy, tỉnh Bắc Ninh hiện có 99 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 33 phường và 66 xã. Tính đến cuối năm 2025, quy mô dân số toàn tỉnh đạt khoảng 3,99 triệu người. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa đạt mức 60,96%, với dân số tại khu vực nội thị và các thị trấn chiếm khoảng 632.000 người.

Hệ thống phân loại đô thị và quy hoạch tầm nhìn 2050

Theo rà soát dựa trên Nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh hiện đáp ứng 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại I. Hệ thống đô thị của tỉnh được phân cấp rõ rệt:

Đô thị loại II: Gồm các khu vực Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn.

Gồm các khu vực Bắc Giang, Kinh Bắc và Từ Sơn. Đô thị loại III: Gồm 22 đơn vị như Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, Việt Yên, Chũ, Hiệp Hòa, Vôi, Đồi Ngô, Nhân Thắng, Tây Yên Tử, Biển Động, Phì Điền, Phương Sơn, Kép, Cầu Gồ, Bố Hạ, Nhã Nam, Cao Thượng, Lim, Gia Bình, Thứa và An Châu.

Một góc Bắc Ninh. Ảnh: Internet

Hiện tại, UBND tỉnh đang khẩn trương lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Nhiệm vụ quy hoạch này dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh đề xuất thực hiện song song các thủ tục thẩm định đề án đô thị loại I cùng với Chương trình phát triển đô thị Bắc Ninh đến năm 2030.

Động lực kinh tế từ công nghiệp và vốn đầu tư FDI

Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Với vị trí chiến lược thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và hành lang kinh tế kết nối Trung Quốc, tỉnh đã thu hút mạnh mẽ các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ cao và điện tử.

Năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,27%, xếp thứ 5 toàn quốc. Đặc biệt, Bắc Ninh đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 5,73 tỷ USD. Tính đến nay, địa phương có gần 50.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình đô thị hóa.

Theo mục tiêu đề ra, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và hướng tới đô thị xanh, hiện đại vào năm 2045. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm, nâng GRDP bình quân đầu người lên mức 8.700-9.200 USD.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các chỉ tiêu phát triển có thể thay đổi theo quyết định phê duyệt chính thức của cấp có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất từ cơ quan chức năng.