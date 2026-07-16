Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Phúc Ninh: Mở rộng hạ tầng và thay đổi cơ cấu nhà ở UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Phúc Ninh với quy mô 114,55 ha. Dự án tập trung nâng cấp trục giao thông chính và đa dạng hóa mẫu nhà ở thấp tầng.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 920 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh. Đây là bước đi quan trọng nhằm cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, đồng bộ hóa hạ tầng giao thông và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.

Chi tiết quy mô và ranh giới sau điều chỉnh

Dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh tọa lạc trên địa bàn hai đơn vị hành chính là Phường Võ Cường và Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thực hiện điều chỉnh, tổng diện tích quy hoạch của dự án đạt 114,55 ha, giảm khoảng 1,5 ha so với phương án đã được phê duyệt trước đây. Quy mô dân số dự kiến cho toàn khu đô thị đạt khoảng 14.414 người.

Ảnh minh hoạ

Về vị trí tiếp giáp, khu đô thị sở hữu các mặt ranh giới cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp khu dân cư dịch vụ Thị Cầu và khu vực núi Búp Lê.

Giáp khu dân cư dịch vụ Thị Cầu và khu vực núi Búp Lê. Phía Nam: Giáp trục Quốc lộ 18 và đường Trần Hưng Đạo.

Giáp trục Quốc lộ 18 và đường Trần Hưng Đạo. Phía Tây: Giáp tuyến đường Đấu Mã.

Giáp tuyến đường Đấu Mã. Phía Đông: Giáp hệ thống đường gom của Quốc lộ 1A.

Nâng cấp hạ tầng giao thông và chỉ tiêu kiến trúc

Điểm nhấn đáng chú ý trong lần điều chỉnh quy hoạch này là việc ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông nội khu. Cụ thể, một tuyến đường trục chính chạy xuyên suốt khu đô thị đã được mở rộng mặt cắt ngang lên đến 40 m. Việc mở rộng này không chỉ tăng cường năng lực lưu thông mà còn tạo tiền đề cho sự kết nối đồng bộ khi toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh Bắc Ninh được phát triển hoàn thiện.

Bên cạnh giao thông, các chỉ tiêu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất (FAR) cũng được rà soát và điều chỉnh lại. Quy hoạch mới bổ sung thêm các mẫu nhà ở thấp tầng, hướng tới sự đa dạng hóa sản phẩm bất động sản. Sự thay đổi này nhằm đáp ứng xu hướng kiến trúc hiện đại và nhu cầu thực tế của thị trường, đồng thời tối ưu hóa không gian sống cho cư dân tương lai.

Đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch chung đến năm 2045

Theo đánh giá từ UBND tỉnh Bắc Ninh, việc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Phúc Ninh là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất với các cấp quy hoạch cao hơn. Đồ án đã cập nhật theo đúng định hướng của Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 và Quy hoạch phân khu số 15 đã được phê duyệt trước đó.

Ngoài ra, quyết định điều chỉnh lần này cũng xử lý các vấn đề phát sinh từ thay đổi địa giới hành chính và hiện trạng giao đất thực tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, đồng thời giúp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ công tác đầu tư hạ tầng đô thị.

Việc hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị mới Phúc Ninh được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo mới cho không gian kiến trúc tại khu vực trung tâm, góp phần đưa Bắc Ninh tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị loại I và phát triển bền vững trong tương lai.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Khách hàng và nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý và các chỉ tiêu kỹ thuật tại cơ quan quản lý trước khi thực hiện giao dịch.