Bắc Ninh hoàn tất 7/7 tiêu chí lên thành phố trực thuộc Trung ương Tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án thành phố trực thuộc Trung ương sau khi đạt đủ 7/7 tiêu chí quy định, dự kiến nâng cấp 12 xã lên phường và đầu tư hạ tầng sân bay quốc tế.

Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ 7/7 tiêu chí theo quy định để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện tại, địa phương đang tập trung hoàn thiện các bước cuối cùng để trình Bộ Xây dựng thẩm định tiêu chuẩn đô thị loại I, đồng thời chuẩn bị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét Đề án thành lập thành phố mới.

Lộ trình nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo tại hội nghị kinh tế - xã hội sáng 9/7/2026, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh. Đáng chú ý, Thường trực Ban Bí thư đã đồng ý đưa Đề án này vào chương trình Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự thảo Đề án xác định thành phố Bắc Ninh tương lai sẽ có quy mô dân số gần 4 triệu người với diện tích hơn 4.700km². Các chỉ số về đô thị hóa hiện đạt khoảng 50,8%, trong khi tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã là phường đạt trên 33%, đều vượt ngưỡng tối thiểu so với quy định hiện hành đối với đô thị trực thuộc Trung ương.

Điều chỉnh đơn vị hành chính và hạ tầng chiến lược

Để hoàn thiện bộ máy quản lý đô thị, tỉnh dự kiến thành lập thêm 12 phường mới trên cơ sở chuyển đổi nguyên trạng từ 12 xã. Sau khi điều chỉnh, toàn địa phương sẽ có 45 phường trên tổng số 99 đơn vị hành chính cấp xã. Việc nâng cấp này nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ với quy mô của một đô thị loại I.

Một góc tỉnh Bắc Ninh.

Song song với công tác quy hoạch hành chính, Bắc Ninh đang ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng động lực. Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn cấp 4F và Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế số, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đây là những mắt xích quan trọng để địa phương gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kế hoạch thẩm định và lấy ý kiến nhân dân

Về mặt pháp lý và quy trình, ngày 11/7, tỉnh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên toàn địa bàn đối với Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và phương án thành lập các phường mới. Hồ sơ sau đó sẽ được hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền ngay trong tháng 7/2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết đơn vị đang khẩn trương rà soát các tiêu chí đô thị loại I và phấn đấu tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng xem xét trước ngày 19/7. Việc chuyển đổi mô hình quản lý sang thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ thay đổi vị thế hành chính mà còn mở ra cơ chế đặc thù về nguồn lực, giúp Bắc Ninh khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc.