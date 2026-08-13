Ông Mai Phạm Thanh Tú (Lâm Đồng) là bác sĩ y khoa diện được đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh. Sau tốt nghiệp, ông được phân công công tác, ký hợp đồng lao động thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, hưởng lương Bác sĩ hạng III, bậc 1/9 theo nguồn ngân sách nhà nước.

Ông Tú hỏi, theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thì ông có trong diện được nâng lương hay không?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trả lời như sau:

Tại Điều 3 Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định rõ: "Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương".

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2210/BYT-TCCB ngày 31/3/2026 và Văn bản số 2601/SYT-TCCB ngày 20/4/2026 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đối tượng áp dụng điều chỉnh xếp lương chuyển tiếp từ bậc 1/9 lên bậc 2/9 chỉ áp dụng đối với viên chức (người đã được tuyển dụng chính thức, có quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III).

Ông Mai Phạm Thanh Tú hiện là bác sĩ y khoa diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh, đang thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.

Qua đối chiếu dữ liệu quản lý nhân sự, ông Tú đang làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Lâm và chưa được tuyển dụng vào viên chức thông qua các kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức theo quy định của Luật Viên chức. Do đó, chưa đủ điều kiện để áp dụng chính sách chuyển xếp lương từ bậc 1/9 lên bậc 2/9 theo diện viên chức tại hướng dẫn hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo để ông Mai Phạm Thanh Tú được biết và thực hiện.