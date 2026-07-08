Bà Nguyễn Vân (Bắc Ninh) hỏi, bác sĩ y khoa có được khám, điều trị các bệnh mạn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, Hen-COPD không? Bác sĩ chuyên khoa Nhi, Ngoại, Sản, Da liễu, Hồi sức cấp cứu, Tai Mũi Họng, Mắt có được khám, điều trị các bệnh mạn tính tăng huyết áp, đái tháo đường, Hen-COPD không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã nêu rõ:

"Phạm vi hành nghề của người hành nghề bao gồm việc khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định các phương pháp cận lâm sàng, thực hiện các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh, chuyên môn kỹ thuật, kê đơn thuốc, chỉ định các chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, đánh giá kết quả khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh theo chức danh nghề nghiệp và quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Điều 11 Thông tư này tương ứng với từng chức danh".

Do đó nếu trong phạm vi hành nghề đã có các nội dung tương ứng thì người hành nghề đương nhiên được thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh này.