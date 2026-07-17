Bà Nguyễn Thị Kiều Trang (Hải Phòng) có chứng chỉ hành nghề năm 2023, chuyên môn là bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội trú chuyên ngành nội tiết. Phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tiết.

Bà Trang hỏi, bà muốn ký thêm các chuyên khoa khác có được không? Có được kê toa tim mạch, thận, tiêu hoá kèm bệnh lý nội tiết không? Nếu không được thì bà cần bổ sung những gì?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Việc hành nghề vượt quá phạm vi hành nghề được cho phép là một trong các hành vi bị nghiệm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

"Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

… 4. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp".

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã nêu rõ:

"Điều 10. Nguyên tắc xác định phạm vi hành nghề của người hành nghề

… 2. Phạm vi hành nghề của người hành nghề bao gồm việc khám bệnh, chữa bệnh, chỉ định các phương pháp cận lâm sàng, thực hiện các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh, chuyên môn kỹ thuật, kê đơn thuốc, chỉ định các chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, đánh giá kết quả khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh theo chức danh nghề nghiệp và quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Điều 11 Thông tư này tương ứng với từng chức danh".

Do đó để thực hiện các quy định nêu trên bà cần kiểm tra kỹ lại các nội dung nêu trên đã có trong phạm vi hành nghề của mình hay chưa.