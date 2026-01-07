Bách phân vị một số tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, D01, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bách phân vị một số tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, D01, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố sáng 1/7.

Phổ điểm các môn thi được công bố nhằm cung cấp thông tin tới thí sinh, phụ huynh và phục vụ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyển sinh và đánh giá kết quả kỳ thi.

Chi tiết bách phân vị một số tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, D01

Tất cả phương thức xét tuyển sẽ phải dựa vào bảng bách phân vị

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm 2026, tất cả phương thức xét tuyển sẽ phải dựa vào bảng bách phân vị để quy đổi về thang điểm 30 thống nhất.

Theo Báo Giáo dục và thời đại, trong Toán học, bách phân vị (Percentile) là thước đo thống kê dùng để xác định vị trí tương đối của một giá trị trong tập dữ liệu đã được sắp xếp, bằng cách chia tập dữ liệu đó thành 100 phần bằng nhau.

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ phần trăm các giá trị thấp hơn hoặc bằng một giá trị cụ thể. Ví dụ, thí sinh đạt bách phân vị 90 có nghĩa là điểm số của thí sinh đó cao hơn hoặc bằng 90% số thí sinh khác.

Trong tuyển sinh, bách phân vị được sử dụng như một công cụ để so sánh và quy đổi điểm thi giữa các phương thức khác nhau, từ đó đưa về cùng một thang điểm thống nhất.

Quy định này được nêu tại khoản 13 Điều 2 Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026.

Theo đó, "quy đổi tương đương" là việc quy đổi ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển của cùng một mã xét tuyển theo quy tắc do cơ sở đào tạo quy định, nhằm bảo đảm mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo tương ứng (còn gọi là độ lệch điểm).