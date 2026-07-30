Bài toán bản lĩnh của tuyển Việt Nam trước hai cuộc đối đầu Singapore và Indonesia Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt ở vòng bảng ASEAN Cup 2026 với hai trận đại chiến Singapore và Indonesia.

Màn trình diễn áp đảo với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste tại Chonburi mang lại khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu đó, những nhân tố chủ chốt như Đình Bắc với một cú hat-trick, cùng Hoàng Hên, Xuân Son và Quang Hải đều đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Tuy nhiên, kết quả này mới chỉ là màn khởi động, bởi hành trình bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Quãng nghỉ kéo dài một tuần sau trận ra quân là khoảng thời gian quý giá giúp các cầu thủ phục hồi thể lực, đồng thời rèn luyện thêm những phương án chiến thuật phức tạp hơn. HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng yêu cầu toàn đội giữ sự tập trung, hướng tới chặng đường gian khó phía trước.

Việt Nam đối diện 2 thử thách khó là Singapore và Indonesia. (Ảnh: VFF)

Lịch thi đấu dồn dập và hai trận cầu sinh tử

Thách thức lớn nhất đối với đội tuyển Việt Nam nằm ở mật độ thi đấu dày đặc, với tối đa 7 trận đấu trong vòng 27 ngày nếu lọt vào tới trận chung kết. Trọng tâm của giai đoạn vòng bảng sẽ là hai cuộc đối đầu trực tiếp định đoạt tấm vé đi tiếp và ngôi đầu bảng A, diễn ra chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 ngày.

Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 31/07. Ngay sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang làm khách trên sân Pakansari của Indonesia vào lúc 20h30 ngày 03/08. Đây đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee đang duy trì lợi thế lớn với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Indonesia sở hữu lực lượng trẻ trung cùng dàn cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan và Úc với thể hình ấn tượng.

Điểm tựa lịch sử và bài toán va đập đỉnh cao

Bên cạnh bộ khung kinh nghiệm từng chinh chiến tại ASEAN Cup và vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam còn có sự bổ sung của 3 cầu thủ nhập tịch cùng các tài năng trẻ như Đình Bắc. Đội hình có chiều sâu này tạo nên sự chủ động cho HLV Kim Sang-sik trong việc xoay tua và triển khai mảng miếng chiến thuật.

Đình Bắc cần thể hiện bản lĩnh ở 2 trận đấu tới. (Ảnh: VFF)

Về mặt con số, đội tuyển Việt Nam sở hữu điểm tựa vững chắc với chuỗi 26 trận bất bại tại vòng bảng giải Đông Nam Á suốt 14 năm qua. Thống kê này khẳng định khả năng tính toán điểm rơi phong độ xuất sắc của đội bóng qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, mối lo ngại nằm ở việc trong 2 năm trở lại đây, đội tuyển chủ yếu thi đấu với các đối thủ ở mức trung bình hoặc yếu trong khu vực, thiếu đi những màn đọ sức với các đội thuộc top 100 FIFA. Trái lại, Indonesia đã có bước chạy đà chất lượng khi liên tục va chạm với các ông lớn châu Á như Nhật Bản hay Úc ở vòng loại World Cup. Việc thiếu cọ xát đỉnh cao có thể đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó nếu bị đối phương dồn ép dồn dập. Hai trận đấu tới chính là liều thuốc thử hạng nặng để kiểm chứng bản lĩnh thực sự của nhà đương kim vô địch.