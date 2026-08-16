Kinh tế Ban 1 trước áp lực tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công Với kế hoạch vốn năm 2026 lên tới 1.244,109 tỷ đồng cho 15 dự án nhưng đến nay mới giải ngân 259,819 tỷ đồng, đạt 20,88%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (Ban 1) đang đứng trước áp lực rất lớn trong việc tăng tốc giải ngân.

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Áp lực lớn từ mục tiêu giải ngân quý III

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, áp lực đạt mục tiêu đến hết quý III/2026 phải giải ngân 829,621 tỷ đồng, đạt 66,7%; hết quý IV đạt 1.184,391 tỷ đồng, tương đương 95,2% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn vào tháng 1/2027. Như vậy, từ nay đến cuối quý III, khối lượng giải ngân cần thực hiện còn rất lớn, đòi hỏi các dự án đang thi công phải nhanh chóng tăng khối lượng, trong khi những dự án chuẩn bị khởi công phải hoàn tất thủ tục để sớm tạo khối lượng, tạm ứng và giải ngân vốn, một số dự án vẫn đang hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng hoặc lựa chọn nhà thầu.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thực tế một số vị trí triển khai thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban 1 cho rằng, để đạt mục tiêu đề ra, Ban 1 phải chuyển mạnh từ khâu hoàn thiện thủ tục sang tổ chức thi công, tạo khối lượng và thanh toán; đồng thời tháo gỡ ngay những điểm nghẽn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân.

Theo đó, với nhóm dự án đang thi công, tăng tốc khối lượng trên công trường là yếu tố quyết định. Trong khi đó, các dự án chuẩn bị khởi công cần đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu, hoàn tất hồ sơ thiết kế, ký hợp đồng và thực hiện tạm ứng chi phí xây lắp, qua đó tạo dòng vốn giải ngân ngay trong những tháng cuối năm.

Đơn vị nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải triển khai thi công dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Trong số các dự án có tiến độ tốt, đường Cam Ly - Phước Thành có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, được bố trí 55,304 tỷ đồng trong năm 2026 và đã giải ngân 48,185 tỷ đồng, đạt 87,13%. Công trình cơ bản hoàn thành, đang rà soát các hạng mục hoàn thiện để thực hiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Tương tự, dự án Tuyến ĐT729 kết nối trung tâm Lâm Đồng với các xã phía Tây Nam và ĐT722 kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, được bố trí 99,619 tỷ đồng trong năm 2026. Đến nay, đã giải ngân 80,384 tỷ đồng, đạt 80,69%. Công trình cơ bản hoàn thành và đang hoàn thiện thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, bên cạnh những dự án có tiến độ tốt, một số công trình vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp.

Được bố trí 293,151 tỷ đồng trong năm 2026 nhưng dự án ĐT721 mới giải ngân 31,45 tỷ đồng, đạt 10,73%, rất thấp so với yêu cầu

Đáng chú ý, dự án Nâng cấp ĐT721 đoạn Km0 - Km16+600, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng, được bố trí 293,151 tỷ đồng trong năm 2026 nhưng mới giải ngân 31,45 tỷ đồng, đạt 10,73%. Giá trị thực hiện hợp đồng mới khoảng 36,26%. Dự án còn vướng mặt bằng tại 32 hộ dân; nhà thầu đã bị xử phạt hợp đồng 3 lần do chậm tiến độ.

Ban 1 đặt mục tiêu hoàn thành nền đường, phấn đấu giải ngân khoảng 195 tỷ đồng, tương đương 66,5% kế hoạch vốn trong quý III, thảm bê tông nhựa và hoàn thành giải ngân 100% trong quý IV.

Đây là công trình thể hiện rõ yêu cầu giải ngân phải đi cùng tiến độ thực tế, không thể chỉ trông chờ vào hoàn thiện thủ tục thanh toán mà phải tạo được khối lượng trên công trường.

Sau thời gian dài gặp khó khăn về tài chính khiến việc thi công bị gián đoạn, nhà thầu đã cam kết tiếp tục thi công cầu Phước Cát

Bên cạnh đó, dự án Đầu tư xây dựng thay thế 5 cầu yếu cũng cần được tăng tốc. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, vốn bố trí năm 2026 là 66,708 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân 14,05 tỷ đồng, đạt 21,1%. Trong đó, các cầu Pré, Đạ Nha và Đạ Bộ đã hoàn thành; cầu Phước Cát đang tiếp tục thi công với giá trị thực hiện đạt 64,6/102,7 tỷ đồng, tương đương 62,9% giá trị hợp đồng.

Sau thời gian dài gặp khó khăn về tài chính khiến việc thi công bị gián đoạn, nhà thầu đã cam kết tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại. Mục tiêu là hoàn thành cầu Ba Cản trong quý III và cầu Phước Cát trong quý IV/2026.

Dự án chuẩn bị khởi công phải tạo ngay khối lượng

Tại buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, cùng với tháo gỡ những điểm nghẽn ở các dự án đang thi công, cần đẩy nhanh các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công, tạm ứng và giải ngân vốn.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban 1 phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công liên tục để tăng khối lượng đối với những công trình đang thi công

Cụ thể, dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh khu vực Bảo Lộc có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, năm 2026 được bố trí 120 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 1,46 tỷ đồng, đạt 1,2%. Ban 1 đang lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát, dự kiến hoàn thành ký hợp đồng và thực hiện thủ tục khởi công trong tháng 9/2026. Sau khi khởi công, dự kiến tạm ứng chi phí xây lắp, đưa giải ngân lên khoảng 80 tỷ đồng trong tháng 9, tương đương 66,7% kế hoạch vốn.

Dự án Xây dựng khoa Sản thuộc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng có tổng mức đầu tư 217,813 tỷ đồng, được bố trí 60 tỷ đồng năm 2026 nhưng mới giải ngân 1,826 tỷ đồng, đạt 3,04%. Ban 1 đang triển khai gói thầu khảo sát, thiết kế; dự kiến hoàn thành, phê duyệt trong tháng 8, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công trong tháng 10/2026.

Tăng tốc thi công trên các công trình, dự án trọng điểm khu vực Đức Trọng

Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 27 đoạn Km83 - Km106, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 969,707 tỷ đồng, vốn chuẩn bị đầu tư được bố trí 50,948 tỷ đồng, đã giải ngân 4,266 tỷ đồng, đạt 8,4%. Ban đang lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế; dự kiến hoàn thành trong tháng 9, chọn nhà thầu xây lắp và khởi công trong tháng 11/2026.

Trong khi đó, dự án Nâng cấp đường ĐT725 có tổng mức đầu tư 340 tỷ đồng, được bố trí 142 tỷ đồng năm 2026, đã giải ngân 9,998 tỷ đồng, đạt 7,04%. Ban đang thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp, phấn đấu hoàn thành ký hợp đồng và khởi công trong tháng 9/2026.

Các dự án trên cho thấy yêu cầu cấp thiết là không để vốn đã bố trí nhưng nằm chờ thủ tục. Mỗi dự án cần xác định rõ mốc hoàn thành từng phần việc, từ thiết kế, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng đến khởi công và tạm ứng, nhằm sớm tạo khối lượng và chuyển nhanh sang giải ngân thực chất.

Giải ngân phải đi cùng tiến độ công trình

Với tỷ lệ giải ngân mới đạt 20,88%, Ban 1 đang đứng trước một chặng đường tăng tốc rất lớn. Từ mức 20,88%, quyết tâm nâng lên 66,7% vào cuối quý III là bước nhảy cao, đòi hỏi sự quyết liệt không chỉ từ chủ đầu tư mà cả nhà thầu, đơn vị tư vấn và các địa phương liên quan.

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“ Những công trình đang thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy mạnh thi công liên tục để tăng khối lượng. Những nơi còn vướng mặt bằng phải phối hợp xử lý dứt điểm. Với các dự án chuẩn bị khởi công, phải rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng để sớm khởi công và tạm ứng vốn. Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Nếu không tăng tốc ngay từ tháng 8 và tháng 9, áp lực giải ngân sẽ tiếp tục dồn vào quý IV, khi thời gian thực hiện còn ít và nguy cơ phát sinh thêm những điểm nghẽn về mặt bằng, thời tiết, thủ tục thanh toán hoặc năng lực nhà thầu.

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Mục tiêu 66,7% vào cuối quý III không chỉ là một con số giải ngân, mà còn là thước đo tiến độ thực chất của từng công trình. Từ công trường đến bàn làm việc, từng khâu phải được đẩy nhanh. Từng đồng vốn phải sớm được chuyển hóa thành khối lượng, công trình và hiệu quả đầu tư, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.