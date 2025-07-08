Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại xã biên giới Ngày 7/8, Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực (PTKV) 2 - Đông Gia Nghĩa, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Đại đội Bộ binh 4 và Chốt Dân quân thường trực xã Thuận Hạnh.

Tại buổi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị, Trung tá Phan Huy Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong triển khai các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Đặc biệt trong bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa kiểm tra toàn diện công tác sẵn sàng chiến đấu

Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu chặt chẽ, đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phan Huy Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đại đội Bộ binh 4, Chốt Dân quân thường trực xã Thuận Hạnh

Qua buổi kiểm tra, Trung tá Phan Huy Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thường xuyên các phương án phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng, quản lý tốt quân số, cũng như tăng cường tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.