Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm bàn giao nhà tình nghĩa Quân - Dân Ngày 14/8, tại Phường 3 Bảo Lộc, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình ông Huỳnh Văn Siêu.

Lãnh đạo địa phương và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm bàn giao nhà cho ông Huỳnh Văn Siêu

Ông Huỳnh Văn Siêu là quân dân nhập ngũ năm 2017, xuất ngũ năm 2019. Năm 2020, ông Huỳnh Văn Siêu tham gia dân quân thường trực xã Đại Lào. Sau sáp nhập các địa phương, ông Huỳnh Văn Siêu hiện đang là dân quân thường trực Ban CHQS Phường 3 Bảo Lộc có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Căn nhà được xây dựng có tổng diện tích trên 80 m2, với tổng kinh phí 290 triệu đồng. Trong đó, Ban CHQS Thành phố Bảo Lộc (cũ) hỗ trợ 30 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Đại Lào (cũ) hỗ trợ 50 triệu đồng; Thành đoàn Bảo Lộc (cũ) hỗ trợ 50 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Việt Nam, Chủ tịch UBND Phường 3 Bảo Lộc hỗ trợ 10 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đồng chí Huỳnh Văn Siêu đóng góp.

Ban CHQS Phường 3 Bảo Lộc tặng quà gia đình ông Huỳnh Văn Siêu

Căn nhà tình nghĩa quân - dân này là nguồn động viên to lớn để gia đình ông Huỳnh Văn Siêu vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động cụ thể của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.