Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 thi đua chuyển đổi số Ngày 7/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, hành động thiết thực trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Các đơn vị trên địa bàn Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm ký kết giao ước thi đua

Với tinh thần “Chủ động - sáng tạo - hiệu quả”, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ là một hạt nhân tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, tác nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân tiếp cận kiến thức số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” thể hiện quyết tâm đưa công nghệ đến với mọi tầng lớp Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách số, hướng tới mục tiêu “Toàn dân biết sử dụng công nghệ số”.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Ban Chỉ huy nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Với khí thế thi đua sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo vì mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.