Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – La Gi triển khai nhiệm vụ trọng tâm Sáng 7/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – La Gi tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi thành lập và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Thượng tá Phạm Viết Toản – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – La Gi chủ trì.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – La Gi được thành lập trên cơ sở điều chuyển toàn bộ đất quốc phòng, doanh trại, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất của Ban CHQS các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi (Bình Thuận cũ).

Sau khi có quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – La Gi đã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện đúng điều lệnh, điều lệ quy định của quân đội, quản lý tốt quân số, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn. Kiểm kê và tổ chức thành công hội nghị bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tài sản, các loại văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tài liệu khi thực hiện đề án sắp xếp, điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương.

Hoạt động chào cờ tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – La Gi.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – La Gi cũng tiến hành xây dựng chính quy trụ sở. Tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu dài hạn của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường mới thành lập theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng cho 100% cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, kết hợp với tăng cường quản lý, kỷ luật, duy trì nền nếp, chế độ quy định của Quân đội, đơn vị. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn bộ đội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 – La Gi xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thời gian tới. Theo đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn. Hoàn chỉnh các nội dung về xây dựng chính quy trụ sở làm việc. Xây dựng kế hoạch, soạn thảo giáo án, bài giảng, tổ chức huấn luyện tại chức cho cán bộ cơ quan, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, xây dựng cảnh quan môi trường của đơn vị. Bảo đảm đầy đủ kịp thời các mặt hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm vũ khí trang bị phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt cuộc vận động về quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông; không để xảy ra vị phạm kỷ luật và mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.