Quốc phòng - An ninh Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực đi vào vận hành ổn định Đến thời điểm hiện tại, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (BCH PTKV) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã đi vào vận hành ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh khảo sát vị trí xây dựng các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới.

Không để “trống” địa bàn

Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh có địa bàn rộng nhất cả nước với trên 24.233 km², dân số gần 4 triệu người. Sau khi giải thể Ban CHQS các huyện, 5 BCH PTKV trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã được thành lập trên toàn tỉnh. Đơn vị đóng quân được đặt tại các khu vực trọng yếu và làm nhiệm vụ trên nhiều xã, phường sau sáp nhập. Các BCH PTKV với những đặc điểm riêng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm bắt tình hình đảm bảo tốt mục tiêu đầu tiên là giữ vững ổn định, không để “trống” địa bàn.

Với cơ cấu gọn nhẹ nhưng linh hoạt, BCH PTKV đã nhanh chóng trở thành trung tâm hiệp đồng giữa Ban CHQS cấp xã, phường và các lực lượng dân quân, tự vệ trên các địa bàn. Các BCH PTKV cũng đã làm tốt công tác kết nối, tạo nên hệ thống phòng thủ khu vực liên hoàn, vững chắc ở các địa bàn, nhất là vùng biên giới, hải đảo.

Thượng tá Bùi Quốc - Chính ủy BCH PTKV 3 - Bảo Lâm nhận định: Phụ trách địa bàn gồm 31 xã, phường, BCH PTKV 3 - Bảo Lâm đang trở thành “pháo đài” phòng thủ liên hoàn ở khu vực, vừa linh hoạt, vừa chủ động, có khả năng kiểm soát tình hình và bảo vệ địa bàn từ sớm, từ xa”.

Trực tiếp kiểm tra quá trình vận hành tại các BCH PTKV 1 và 3 mới đây, Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao việc thực hiện công tác sáp nhập, tổ chức lại bộ máy ở các BCH PTKV; việc điều động, bố trí, sử dụng và giải quyết nghỉ hưu, phục viên đối với các đối tượng; công tác động viên, tuyển quân; việc bàn giao, thu hồi, điều chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật sau sáp nhập… Những kết quả này góp phần đảm bảo BCH PTKV sẽ làm tốt công tác chỉ huy trực tiếp tại cơ sở, đủ năng lực tổ chức, điều hành, phối hợp và phản ứng nhanh khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Giữ vững các địa bàn trọng yếu

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có cả biên giới và hải đảo. Đây là những địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh do địa hình hiểm trở, dân cư phân tán. Bởi vậy trên các địa bàn đặc thù này, BCH PTKV sẽ hoạt động như mắt xích then chốt nối giữa lực lượng chính quy và dân quân tự vệ, giữa địa phương và Quân khu, giúp ổn định tình hình ngay từ cơ sở, giữ thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trước mọi thách thức.

Tại BCH PTKV 2 - Gia Nghĩa và Trung đoàn Bộ binh 994A, Đại tá Lê Trúc Lâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra thực tế hoạt động tại các đồn biên phòng, chốt dân quân thường trực dọc tuyến biên giới, đồng thời tiến hành khảo sát các vị trí xây dựng chốt dân quân thường trực. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động ổn định tổ chức biên chế sau sáp nhập, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Các đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại BCH PTKV 4 - La Gi và BCH PTKV 5 - Phan Thiết, Đại tá Trương Ngọc Trường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra thực tế việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Theo đó, để đảm bảo giữ vững ổn định, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho các địa bàn trọng yếu, các BCH PTKV đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, nhất là ổn định tình hình tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Đóng chân trên những địa bàn trọng yếu, các BCH PTKV cũng đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ đơn vị, địa bàn, mục tiêu. Các BCH PTKV cũng chủ động trong việc phối hợp, giúp đỡ Ban CHQS cấp xã, phường vừa được thành lập, kiện toàn. Đại tá Trương Ngọc Trường yêu cầu các BCH PTKV 4 và 5 tiếp tục chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, nhất là trên biển, Đặc khu Phú Quý; chú trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; quản lý vũ khí, trang bị, đất quốc phòng, các doanh trại, kho, trạm được Bộ CHQS tỉnh giao.

5 BCH PTKV trên toàn tỉnh hiện nay được xem như 5 “pháo đài” vững chắc đã đi vào vận hành và đạt được những hiệu quả bước đầu. Cán bộ, chiến sĩ trên dưới một lòng đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ mới với tinh thần, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đảm bảo không một giây để “trống” địa bàn và luôn chủ động, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.