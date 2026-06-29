Bạn gái Francisco Conceicao và em gái song sinh gây sốt tại World Cup 2026 Matilde Neiva cùng em gái Maria trở thành tâm điểm trên khán đài khi Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0, trong ngày Francisco Conceicao bất ngờ không được HLV sử dụng.

Trong một ngày thi đấu bế tắc của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Colombia tại vòng bảng World Cup 2026, sự chú ý của người hâm mộ và ống kính truyền hình lại đổ dồn về phía khán đài. Cặp chị em song sinh Matilde Neiva và Maria Neiva đã tạo nên một cơn sốt thực sự trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài cuốn hút và những biểu cảm đầy cảm xúc dành cho đội bóng quê hương.

Sức hút từ cặp song sinh nhà Neiva

Danh tính của một trong hai cô gái nhanh chóng được xác định là Matilde Neiva, bạn gái của tiền vệ cánh Francisco Conceicao. Xuất hiện cùng em gái song sinh Maria, cả hai diện trang phục đối lập nhưng đều thể hiện tinh thần cổ vũ nhiệt thành. Trong khi một người mặc chiếc áo đấu truyền thống của Seleccao, người còn lại chọn phong cách trẻ trung với áo ba lỗ trắng.

Ống kính máy quay đã bắt trọn khoảnh khắc đầy tiếc nuối của hai chị em khi Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở cuối hiệp một. Một người ôm đầu thất vọng, trong khi người còn lại không giấu được sự lo lắng. Những hình ảnh này ngay lập tức được chia sẻ chóng mặt, nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ cộng đồng mạng quốc tế về nhan sắc và sự cuồng nhiệt dành cho bóng đá.

Matilde Neiva và Maria Neiva gây sốt trên mạng xã hội

Nỗi thất vọng dưới sân cỏ của Francisco Conceicao

Trái ngược với sức nóng trên khán đài, dưới sân cỏ, Francisco Conceicao lại có một ngày thi đấu trầm lặng theo đúng nghĩa đen. Dù đã có những màn trình diễn ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị trong các trận gặp CHDC Congo và Uzbekistan trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Juventus lại không được HLV tung vào sân bất kỳ phút nào trong trận đấu với Colombia.

Sự vắng mặt của một cầu thủ giàu đột phá như Conceicao phần nào khiến lối chơi của Bồ Đào Nha thiếu đi sự đột biến. Matilde Neiva có lý do để thất vọng khi không được chứng kiến bạn trai thi đấu, nhất là khi đội nhà bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Conceicao không được ra sân đấu Colombia

Thử thách lớn tại vòng knock-out

Conceicao và Matilde được biết đến là cặp đôi khá kín tiếng kể từ khi bắt đầu hẹn hò vào năm 2023. Sự hiện diện của Matilde tại World Cup 2026 là nguồn động viên tinh thần lớn cho tiền vệ trẻ trong hành trình cùng Bồ Đào Nha chinh phục cúp vàng thế giới lần đầu tiên.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước của thầy trò HLV tuyển Bồ Đào Nha đang trở nên chông gai hơn bao giờ hết. Với việc chỉ xếp thứ nhì bảng K sau trận hòa Colombia, Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ Croatia tại vòng 1/16. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 6h ngày 3/7, nơi người hâm mộ kỳ vọng Conceicao sẽ được trao cơ hội để tỏa sáng và giúp đội nhà tiến sâu tại giải đấu năm nay.