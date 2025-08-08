Chiều 8-8, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương.

Thực hiện quyết nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn đảm nhận chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực, thủ trưởng Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, UBKT Quân ủy Trung ương đã tham mưu với Quân ủy Trung ương quán triệt, cụ thể hóa, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý nghiêm minh đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.





Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn và Trung tướng Nguyễn Văn Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, mới hơn đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Do vậy, kiểm tra vừa để hướng dẫn, lan tỏa những điều tốt, nhưng cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu vi phạm; hướng dẫn các Đảng bộ thực hiện tốt hơn quy định của Đảng.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tăng cường nắm tình hình cơ quan, đơn vị trong toàn quân; tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong cơ quan và trong ngành kiểm tra Đảng bộ Quân đội; kịp thời tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc; nghiên cứu đề xuất xây dựng UBKT Quân ủy Trung ương, Cơ quan UBKT Quân ủy Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIM ANH

