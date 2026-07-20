Quốc phòng - An ninh Bàn giao kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước tuyến biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng Ngày 20/7, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp nhận chuyển giao các giải pháp cấp nước an toàn tại các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng bàn giao kết quả thực hiện

Với chủ đề "Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp bảo đảm cấp nước an toàn tại các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng"; hội nghị tiếp nhận, đánh giá kết quả nghiên cứu để làm cơ sở triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới.

Đề tài tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng; nhận diện các chỉ tiêu có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, từ đó đề xuất các giải pháp cấp nước an toàn phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đề tài được triển khai theo hướng tiếp cận liên ngành, kết hợp phân tích chất lượng nước theo các chỉ tiêu hóa lý, kim loại nặng, đo phóng xạ tự nhiên trong mẫu nước với khảo sát xã hội học, phỏng vấn cán bộ chỉ huy và đánh giá tính cấp thiết, khả thi của các giải pháp đề xuất.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề xuất kết hợp các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trong ngắn hạn, ưu tiên lắp đặt các thiết bị lọc tạm thời tại những điểm có nguy cơ cao, bổ sung bể chứa nước mưa và bảo đảm nguồn nước uống trực tiếp tại vòi. Về lâu dài, đề xuất triển khai mô hình xử lý nước giếng khoan theo mô-đun gồm các công đoạn: bồn trung gian, oxy hóa, lọc đa tầng, than hoạt tính, làm mềm nước, lọc tinh, màng UF/RO, khử khuẩn và bồn chứa thành phẩm.

Việc bàn giao kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ là cơ sở quan trọng để các đơn vị nghiên cứu, xây dựng lộ trình đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước tại các đồn biên phòng. Qua đó, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới.