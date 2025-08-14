Đời sống Bàn giao mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ khó khăn Chiều 14/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bàn giao mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 4.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trao mái ấm tình thương cho gia đình chị Ka Phụng (Thôn 4, xã Bảo Lâm 4)

Hai hội viên phụ nữ khó khăn được trao tặng mái ấm tình thương là chị Ka Phụng (ngụ tại Thôn 1, xã Bảo Lâm 3) và chị Ka Nhung (ngụ tại thôn 4, xã Bảo Lâm 4).

Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, 2 căn nhà tình thương đã được hoàn thành và bàn giao cho các hội viên đưa vào sử dụng.

Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 75 m2, kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng/căn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã kết nối vận động Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng; còn lại các gia đình vận động người thân hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng trao mái ấm tình thương cho gia đình chị Ka Nhung (Thôn 1, xã Bảo Lâm 3)

Dịp này, chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Lâm 3 và xã Bảo Lâm 4 cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình 2 hội viên phụ nữ khó khăn nhân dịp về nhà mới.

Hai căn nhà tình thương được xây dựng sẽ góp phần giúp các hội viên phụ nữ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống để vươn lên phát triển kinh tế gia đình và thoát nghèo trong thời gian tới.