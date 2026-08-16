Bán kết ASEAN Cup 2026: Thái Lan đặt một chân vào chung kết, Việt Nam quyết đấu Malaysia Thái Lan vượt qua Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, trong khi tuyển Việt Nam tự tin chuẩn bị cho cuộc đối đầu hứa hẹn nảy lửa với Malaysia.

Vòng bán kết ASEAN Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với những kịch tính vượt xa dự đoán ban đầu. Bữa tiệc bóng đá khu vực không chỉ chứng kiến bản lĩnh vượt trội của các nhà đương kim vô địch Thái Lan trên sân khách, mà còn hứa hẹn những trận chiến nảy lửa khi đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đọ sức với Malaysia.

Bản lĩnh Thái Lan và màn va chạm nảy lửa trên đường biên

Làm khách tại Singapore, đội tuyển Thái Lan vẫn thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp và tư duy chơi bóng. Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 ngay trên sân đối phương không chỉ giúp thầy trò HLV Anthony Hudson chạm một tay vào tấm vé tham dự trận chung kết, mà còn khẳng định sức mạnh áp đảo của họ ở thời điểm hiện tại.

Thái Lan tạo cách biệt lớn trước Singapore sau trận bán kết lượt đi. Ảnh: Changsuek.

Đáng chú ý, bầu không khí kịch tính không dừng lại ở 90 phút thi đấu chính thức. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một sự cố căng thẳng đã nổ ra giữa hai băng ghế huấn luyện. HLV Anthony Hudson và người đồng cấp Gavin Lee bên phía Singapore đã xuất hiện màn tranh cãi gay gắt.

Căng thẳng leo thang tới mức các thành viên hai đội phải can thiệp để ngăn những cái đầu nóng. Thậm chí, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), ông Desmond Ong, đã trực tiếp xuống đường biên đối chất với ông Hudson trước khi tình hình được hạ nhiệt bằng những cái bắt tay xã giao.

Tuyển Việt Nam trước thách thức Kuala Lumpur và bài toán mặt sân

Trong khi nhánh đấu đầu tiên đã ngửa bài, đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Kuala Lumpur để chạm trán Malaysia trong trận bán kết lượt đi. Một trong những mối bận tâm lớn nhất của thầy trò HLV trưởng chính là điều kiện thi đấu.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thẳng thắn bày tỏ sự e ngại về mặt cỏ lá gừng tại sân Kuala Lumpur. Chân sút này chia sẻ rằng đây là loại mặt sân cứng và lạnh, từng gây ra không ít khó khăn cho anh trong các lần thi đấu trước đây. Mặc dù vậy, chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và không để các yếu tố ngoại cảnh làm ảnh hưởng tới mục tiêu giành lợi thế.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự trở lại mạnh mẽ của Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài điều trị chấn thương và tìm lại phong độ đỉnh cao, hậu vệ này bày tỏ quyết tâm cống hiến trọn vẹn sức lực để giúp đội nhà giành kết quả có lợi trước đối thủ duyên nợ.

Đình Bắc và bài toán cân bằng lực lượng dưới góc nhìn quốc tế

Trước thềm trận bán kết, màn trình diễn ấn tượng của Nguyễn Đình Bắc tại giải đấu năm nay đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn quốc tế. Với 5 bàn thắng thắng ghi được trước vòng bán kết, tiền đạo trẻ này đang trở thành nhân tố bùng nổ trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Đình Bắc ghi me được 5 bàn thắng trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Chuyên gia Gabriel Tan của mạng thể thao ESPN nhận định, Đình Bắc chính là biểu tượng tiêu biểu cho hướng đi chiến lược của bóng đá Việt Nam. Theo đánh giá của ESPN, Việt Nam đang duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa việc sử dụng nguồn lực cầu thủ nhập tịch để nâng cao chất lượng đội hình, đồng thời tạo không gian tối đa cho các tài năng bản địa phát triển.

Malaysia tìm kiếm động lực từ hiện tượng bóng đá thế giới

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Malaysia bước vào cuộc đối đầu này với vô vàn khó khăn về mặt nhân sự khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Dù vậy, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra cực kỳ tự tin về khả năng tạo nên bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia của Malaysia lấy hình mẫu kết quả hòa lịch sử giữa Cape Verde và Tây Ban Nha tại đấu trường thế giới làm nguồn cảm hứng cho các học trò. Ông nhấn mạnh rằng trong bóng đá hiện đại, khoảng cách trình độ hoàn toàn có thể bị san lấp nếu một đội bóng nắm bắt đúng thời cơ và duy trì được nhịp độ chiến thuật hợp lý.