Bán kết ASEAN Cup 2026: Thầy trò Kim Sang-sik quyết tâm phá vỡ cạm bẫy lịch sử Malaysia Dù áp đảo Malaysia suốt thập kỷ qua, đội tuyển Việt Nam vẫn phải đặc biệt thận trọng ở bán kết ASEAN Cup 2026 bởi bóng ma lịch sử từng khiến họ dừng bước.

Cuộc chạm trán tại bán kết ASEAN Cup 2026 tiếp tục đưa đội tuyển Việt Nam và Malaysia bước vào một màn đọ sức đầy duyên nợ. Mặc dù sở hữu vị thế cửa trên cùng phong độ vượt trội trong nhiều năm qua, "Những chiến binh Sao vàng" vẫn phải đối mặt với một cạm bẫy tâm lý cực kỳ hiểm hóc từ quá khứ.

Nghịch lý 10 năm áp đảo và bóng ma lịch sử

Xét về mặt số liệu thống kê thuần túy, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Trong suốt một thập kỷ qua, đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trước Malaysia ở mọi cấp độ. Tại vòng loại Asian Cup 2027 mới đây, Việt Nam cũng giải quyết gọn gàng đối thủ bằng chiến thắng trong cả hai lượt trận.

Thầy trò ông Kim Sang-sik phải thận trọng ở bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, bóng đá khu vực luôn tồn tại những nghịch lý khó tin. Toàn bộ sự áp đảo kể trên hoàn toàn biến mất mỗi khi hai đội đụng độ tại vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Trong hai lần chạm trán gần nhất ở vòng đấu này vào các năm 2010 và 2014, đội tuyển Việt Nam đều nhận thất bại đau đắng.

Năm 2010, Việt Nam gục ngã dưới sức ép ngột ngạt tại "chảo lửa" Bukit Jalil. Đến năm 2014, thảm họa còn tồi tệ hơn khi đội tuyển thắng 2-1 trên sân khách ở lượt đi nhưng lại bất ngờ sụp đổ 1-4 ngay tại Mỹ Đình ở lượt về. Đó là những bài học xương máu về sự chủ quan và sự vỡ vụn của hệ thống phòng ngự trước lối đá thực dụng, mưu mẹo của đối phương.

Malaysia ở thế chân tường và bản năng Harimau Malaya

Trái ngược với sự ổn định của Việt Nam, bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu sắc sau hàng loạt bê bối liên quan đến chính sách nhập tịch và án phạt từ FIFA. Dàn nhân sự hiện tại của họ sa sút phong độ rõ rệt khi nhiều trụ cột đã bước sang bên kia thời kỳ đỉnh cao.

Dù vậy, lịch sử chứng minh "Mãnh hổ" nguy hiểm nhất chính là khi bị dồn vào thế chân tường. Tinh thần chiến đấu không còn gì để mất cùng sự quái giệt trong các thời điểm quyết định giúp Malaysia dễ dàng bù đắp các lỗ hổng về mặt chuyên môn trong một trận cầu sinh tử.