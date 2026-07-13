Bán kết World Cup 2026: Anh đối đầu Argentina giữa tâm điểm tranh cãi trọng tài và khẩu chiến Tuyển Anh thiết lập đại chiến bán kết với Argentina sau trận thắng Na Uy. Tâm điểm đổ dồn vào màn đối đáp trọng tài của Messi và cuộc khẩu chiến giữa Roy Keane với nhà Haaland.

World Cup 2026 đang tiến tới những giai đoạn kịch tính nhất khi hai gã khổng lồ của bóng đá thế giới là Anh và Argentina chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Tuy nhiên, đằng sau những tấm vé đi tiếp là những làn sóng tranh cãi dữ dội về phong độ, công tác trọng tài và cả những mối thâm thù cá nhân kéo dài hàng thập kỷ.

Tuyển Anh và bài toán bản lĩnh dưới thời Thomas Tuchel

Dù đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, nội bộ tuyển Anh đang cho thấy những góc nhìn trái chiều về màn trình diễn của chính mình. Huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề như "cẩu thả" và "may mắn" để mô tả lối chơi của các học trò. Đây là một sự thẳng thắn hiếm thấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đặc biệt là sau một chiến thắng quan trọng.

Đáp lại sự chỉ trích từ ông thầy, đội trưởng Harry Kane vẫn giữ thái độ lạc quan đầy bản lĩnh. Kane thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhưng tin rằng Tam Sư vẫn chưa chạm đến đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, Jude Bellingham đã nhận được sự ủng hộ từ cựu danh thủ Gary Neville sau khi tiền vệ của Real Madrid công khai phản bác những nhận định của Tuchel. Neville cho rằng sự tự tin và cá tính của Bellingham là cần thiết để bảo vệ tinh thần đồng đội trước áp lực dư luận.

Tuyển Anh vừa có chiến thắng vất vả trước Na Uy. Ảnh: Getty.

Đáng chú ý, tiền vệ trụ cột Declan Rice đã phải nỗ lực phi thường để góp mặt trong trận đấu này. Theo tiết lộ của Tuchel, Rice đã phải nằm giường điều trị vi-rút suốt ba ngày trước trận tứ kết. Dưới cái nắng khắc nghiệt tại Miami, thể lực của anh suy giảm nhanh chóng và buộc phải rời sân sau hiệp một để dưỡng sức cho trận bán kết đầy cam go phía trước.

Mối thâm thù Roy Keane và Alf-Inge Haaland tái bùng nổ

Bên lề sân cỏ, bầu không khí World Cup càng thêm nóng bỏng bởi cuộc khẩu chiến giữa Roy Keane và Alf-Inge Haaland (bố của Erling Haaland). Mối thâm thù kéo dài 30 năm từ thời còn thi đấu tại Premier League đã bùng phát trở lại sau khi Na Uy bị loại.

Khi Alf-Inge chỉ trích trọng tài đã "cướp" mất chiến thắng của Na Uy, Roy Keane ngay lập tức đáp trả bằng những lời mỉa mai cay độc, cho rằng cha của tiền đạo Man City thường xuyên trong tình trạng say xỉn nên không có cái nhìn chính xác về trận đấu. Đáp lại, Alf-Inge đã sử dụng những ngôn từ thô tục trên mạng xã hội trước khi nhanh chóng xóa đi, cho thấy sự căng thẳng giữa hai phía vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Lionel Messi và tâm điểm tranh cãi trọng tài của Argentina

Argentina đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1, nhưng chiến thắng này đang bị phủ bóng bởi những nghi ngại về sự ưu ái từ FIFA. Siêu sao Lionel Messi đã có màn đối đầu trực diện với trọng tài Joao Pinheiro ngay trên sân, yêu cầu vị vua áo đen phải có thái độ tôn trọng mình.

Phía Thụy Sĩ kịch liệt phản đối tấm thẻ đỏ của Breel Embolo, cho rằng trọng tài đã bắt "một chiều" để dọn đường cho Argentina đi tiếp. Những cáo buộc về việc giải đấu được dàn xếp để tôn vinh Messi đang lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng đá thế giới.

Messi và trọng tài Pinheiro đã có những tranh cãi gay gắt. Ảnh Getty.

Đại chiến Anh - Argentina: Hơn cả một trận bóng đá

Chiến thắng của Argentina không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn khơi lại những xung đột lịch sử. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Nam Mỹ đã ăn mừng bằng những ca khúc khiêu khích tuyển Anh, nhắc lại tranh chấp chủ quyền quần đảo Falklands và tôn vinh huyền thoại Diego Maradona.

Với việc cả hai đội đều đang đối mặt với những áp lực riêng — tuyển Anh với bài toán phong độ và Argentina với những nghi vấn trọng tài — trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu rực lửa, nơi bản sắc dân tộc và thù hận quá khứ hòa quyện cùng bóng đá đỉnh cao.