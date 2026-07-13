Bán kết World Cup 2026: Khi bốn gã khổng lồ tạo nên kịch bản hoàn hảo cho FIFA Vòng bán kết World Cup 2026 chứng kiến sự góp mặt của Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha, hứa hẹn những màn so tài đỉnh cao và thành công thương mại chưa từng có.

Kịch bản hoàn hảo nhất mà FIFA từng mơ về cho kỳ World Cup mở rộng đầu tiên trong lịch sử đã trở thành hiện thực. Dù những tranh cãi về thể thức hay công tác trọng tài vẫn đang bủa vây, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của bốn đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA tại vòng bán kết là một thắng lợi tuyệt đối về mặt hình ảnh và thương mại.

Sự thống trị của các hạt giống số một

Trước khi trái bóng World Cup 2026 lăn, những thay đổi trong quy định phân nhánh của FIFA đã vấp phải không ít hoài nghi. Việc bảo đảm bốn hạt giống cao nhất không phải đụng độ nhau trước vòng bán kết (với điều kiện cùng đứng đầu bảng) được xem là động thái "bảo hộ" các ông lớn. Giờ đây, khi Tây Ban Nha, Pháp, Argentina và Anh cùng ghi danh vào nhóm bốn đội mạnh nhất, những tính toán của các nhà điều hành bóng đá thế giới đã mang lại kết quả mỹ mãn.

Bốn đội tuyển mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt tại bán kết.

Đây không chỉ là cuộc đấu của những nền bóng đá hàng đầu, mà còn là sân khấu của những thương hiệu cá nhân có sức hút khủng khiếp nhất. Một giai đoạn quyết định có sự góp mặt của Lionel Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham và tài năng trẻ Lamine Yamal bảo đảm rằng sức nóng của giải đấu sẽ duy trì ở mức đỉnh điểm đến tận giây phút cuối cùng.

Cú hích thương mại tỷ đô từ những cặp đấu kinh điển

Với FIFA, World Cup không chỉ là giải đấu thể thao mà còn là một bộ máy in tiền khổng lồ. Giá trị bản quyền truyền hình và các hợp đồng tài trợ phụ thuộc mật thiết vào việc các đội bóng lớn có thể tiến sâu hay không. Việc sở hữu hai cặp đấu bán kết trong mơ: Tây Ban Nha đối đầu Pháp và Argentina chạm trán Anh đã giúp FIFA đạt được mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận.

FIFA bảo đảm được sức hút truyền thông và giá trị thương mại kỷ lục.

Bất kỳ kịch bản nào cho trận chung kết cũng đủ sức tạo nên một cơn địa chấn truyền thông toàn cầu. Đó có thể là màn tái hiện trận chung kết lịch sử 2022 giữa Messi và Mbappe, hoặc cuộc đối đầu mang tính biểu tượng giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ Anh và Tây Ban Nha. Với dàn sao trải dài từ Premier League đến La Liga, FIFA hoàn toàn có thể xoa tay hài lòng về doanh thu và lượng người xem kỷ lục.

Những vết gợn từ tiếng còi trọng tài

Tuy nhiên, hành trình tiến vào bán kết của các ông lớn không hề bằng phẳng và thiếu đi những tranh cãi. Đội tuyển Ai Cập đã chính thức gửi đơn khiếu nại sau trận thua Argentina tại vòng 1/8, trong khi Thụy Sĩ cũng bày tỏ sự bất bình về chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo trong trận tứ kết với đại diện Nam Mỹ.

Công tác trọng tài vẫn là chủ đề gây tranh cãi dữ dội tại giải đấu năm nay.

Những nghi ngại về việc FIFA ưu ái các đội bóng lớn để duy trì sức hút cho giải đấu liên tục được nhắc đến. Dẫu vậy, cũng cần công bằng nhìn nhận đẳng cấp của các ứng viên. Anh đã phải vượt qua Na Uy trong hiệp phụ đầy căng thẳng, Pháp và Tây Ban Nha cũng phải thể hiện bản lĩnh kiên cường trước những đối thủ khó chịu để bảo toàn vị thế của mình.

FIFA đã thắng trước khi tìm ra nhà vô địch

Dù chiếc cúp vàng sẽ thuộc về ai, Chủ tịch Gianni Infantino và các cộng sự đã có thể mỉm cười. Việc gia tăng quy mô lên 48 đội không làm loãng chất lượng giải đấu như lo ngại ban đầu, khi những đội bóng nhỏ như Cape Verde hay Na Uy đã tạo nên những dấu ấn tích cực, trong khi các ông lớn vẫn bảo toàn được vị thế ở giai đoạn then chốt.

Argentina và các ông lớn đang hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ World Cup lịch sử.

Thậm chí, thành công rực rỡ về mặt tổ chức đang thúc đẩy FIFA tính đến những bước đi táo bạo hơn, bao gồm việc tiếp tục mở rộng quy mô giải đấu lên 62 đội trong tương lai. Có thể những tranh luận về sự công bằng sẽ còn kéo dài, nhưng tại World Cup 2026, FIFA chính là bên chiến thắng lớn nhất khi mọi diễn biến đang xoay quanh một kịch bản không thể hoàn hảo hơn.