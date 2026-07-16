Bán kết World Cup 2026: Siêu phẩm của Enzo Fernandez giúp Argentina cầm chân tuyển Anh Cuộc đại chiến tại Atlanta kết thúc với tỷ số 1-1 đầy kịch tính khi khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez hóa giải bàn mở tỷ số của Anthony Gordon.

Màn thư hùng tại sân vận động Atlanta không chỉ là một trận bán kết World Cup 2026 thông thường, mà còn là bàn cờ chiến thuật cân não giữa Thomas Tuchel và Lionel Scaloni. Trong một đêm mà ánh hào quang được chia đều cho sức trẻ của Tam Sư và bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch, tỷ số hòa 1-1 đã phản ánh chính xác cục diện nghẹt thở trên sân.

Khoảnh khắc rực sáng của những ngôi sao

Trận đấu bùng nổ khi Anthony Gordon chọn đúng vị trí để đón đường tạt bóng chính xác từ hành lang cánh phải của Morgan Rogers. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền đạo thuộc biên chế Newcastle đã đánh bại hoàn toàn hàng thủ Argentina, đưa tuyển Anh vươn lên dẫn trước trong sự vỡ òa của người hâm mộ xứ sở sương mù.

Anthony Gordon trở thành người hùng của tuyển Anh sau pha ập vào dứt điểm chính xác từ đường tạt bóng bên cánh phải của Morgan Rogers, làm tung lưới khung thành Argentina. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, Argentina một lần nữa chứng minh tại sao họ là đội bóng chưa từng thất bại ở các trận bán kết World Cup. Khi đội nhà đang bế tắc, Lionel Messi đã lên tiếng với một đường kiến tạo mang thương hiệu cá nhân, đặt Enzo Fernandez vào vị trí thuận lợi. Tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội với một siêu phẩm sút xa đầy uy lực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Enzo Fernandez tung siêu phẩm sút xa sau đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina gỡ hòa 1-1 trước Anh. Ảnh: Getty Images.

Bàn cờ chiến thuật giữa Tuchel và Scaloni

Thomas Tuchel đã gây bất ngờ khi vận hành sơ đồ 4-2-3-1 với sự cơ động của Jude Bellingham. Tiền vệ đang có phong độ cực cao với 6 bàn thắng tại giải đấu này đóng vai trò là cầu nối quan trọng, liên tục xâm nhập vòng cấm để tạo áp lực lên bộ đôi trung vệ Argentina. Ở phía đối diện, Scaloni đáp trả bằng hệ thống 4-1-3-2 linh hoạt, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến với bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister.

Đội hình ra sân của tuyển Anh và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Điểm nóng nhất của trận đấu nằm ở cuộc chiến giữa 2 số 10: Jude Bellingham và Lionel Messi. Nếu Bellingham đại diện cho sức trẻ, sự trực diện và khả năng càn lướt, thì Messi lại là hiện thân của sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ bậc thầy. Số liệu thống kê cho thấy Argentina sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng tuyển Anh lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh nhờ tốc độ của Saka và Gordon.

Cuộc chiến giữa 2 số 10, Lionel Messi và Jude Bellingham được dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu giữa Argentina và Anh. Ảnh: NDTV Sports.

Thống kê và bản lĩnh bán kết

Lịch sử đối đầu trước trận nghiêng về phía Tam Sư khi họ thắng 12 trong 14 lần gặp nhau trước đó. Tuy nhiên, Argentina lại mang đến giải đấu một hành quân đáng sợ với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp trước khi bước vào trận đấu này. Khả năng ghi trung bình 3 bàn/trận của hàng công Nam Mỹ đã bị hệ thống phòng ngự do Declan Rice chỉ huy kiềm tỏa đáng kể trong phần lớn thời gian thi đấu.

Dù gặp tổn thất về nhân sự khi Jarell Quansah bị treo giò và Jordan Henderson chấn thương, tuyển Anh vẫn đứng vững trước áp lực từ các nhà đương kim vô địch. Trận đấu khép lại với sự thận trọng từ cả hai phía, khi không đội nào muốn mắc sai lầm trong những phút cuối cùng của một trận cầu mang tính chất sống còn.

Kết quả hòa 1-1 buộc hai đội phải bước vào những toan tính mới cho phần còn lại của cuộc hành trình. Bản lĩnh của Argentina và sức trẻ của tuyển Anh hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều kịch tính trong cuộc đua đến chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh.