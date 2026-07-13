Bán kết World Cup 2026: Tranh cãi sắc tộc bùng nổ trước đại chiến Pháp - Tây Ban Nha Phát ngôn của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha về nguồn gốc cầu thủ Pháp châm ngòi cho cuộc khẩu chiến chính trị gay gắt, đẩy sức nóng trận bán kết lên mức đỉnh điểm.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đánh dấu lần thứ ba liên tiếp hai "ông lớn" này chạm trán nhau ở vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất tại các giải đấu lớn. Tuy nhiên, thay vì những phân tích chuyên sâu về sơ đồ chiến thuật hay khả năng pressing tầm cao, tâm điểm dư luận đang đổ dồn vào một cuộc khẩu chiến xuyên biên giới liên quan đến vấn đề sắc tộc và bản sắc quốc gia.

Ngòi nổ từ phát ngôn của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha

Sự kịch tính của trận đấu đã bị đẩy lên cao trào từ trước khi bóng lăn bởi bài viết của ông Mariano Rajoy, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha, trên tờ báo điện tử El Debate. Trong bài phân tích của mình, ông Rajoy đã đưa ra nhận định gây sốc khi cho rằng: "Pháp có một đội hình hàng đầu, nhưng thực tế họ chẳng có cầu thủ Pháp nào".

Cựu Thủ tướng TBN Mariano Rajoy

Nhận định này nhắm thẳng vào nguồn gốc đa sắc tộc của đội hình "Les Bleus", một chủ đề vốn luôn nhạy cảm và thường xuyên bị các phe phái chính trị cực hữu tại châu Âu khai thác. Dù đa số các cầu thủ da màu của tuyển Pháp đều sinh ra và lớn lên trên lãnh thổ hình lục lăng, họ vẫn thường xuyên phải đối mặt với những định kiến về nguồn gốc châu Phi.

Phản ứng quyết liệt từ giới lãnh đạo Tây Ban Nha

Ngay tại Tây Ban Nha, phát ngôn của ông Rajoy đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ chính phủ đương nhiệm. Thủ tướng Pedro Sanchez đã công khai chỉ trích người tiền nhiệm trên mạng xã hội X, khẳng định rằng giá trị của một con người và quốc tịch của họ không nên được đánh giá qua màu da hay nơi sinh.

"Vẫn còn những người đánh giá con người bằng họ tên hoặc màu da. Với tôi, quốc tịch nên được đánh giá bằng nơi họ sống và sự sẵn lòng đóng góp cho xã hội đó. Tây Ban Nha thuộc về những người yêu mến và cống hiến cho đất nước, chứ không phải những người làm ô nhục nó bằng những phát ngôn bài ngoại", ông Sanchez nhấn mạnh. Thủ tướng Tây Ban Nha cũng không quên gửi lời chúc đến nước Pháp và hy vọng "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc phải thua" trong cuộc đối đầu này.

Lời đáp trả đanh thép từ phía Pháp

Phía Pháp cũng không giữ im lặng trước những cáo buộc vô căn cứ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez gọi đây là những phát ngôn "không thể chấp nhận được" đối với một quốc gia coi trọng sự đa dạng như Pháp. Đại sứ quán Pháp tại Tây Ban Nha thậm chí đã đưa ra những con số thống kê cụ thể để đập tan các luận điểm bài ngoại.

Dư luận Pháp chế giễu lại rằng ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 với 2 người Pháp trong đội hình

Theo dữ liệu chính thức, trong danh sách 26 tuyển thủ Pháp tham dự World Cup 2026, có tới 23 người sinh ra tại Pháp. Ba cầu thủ còn lại dù sinh ở nước ngoài nhưng đều sở hữu quốc tịch Pháp và được đào tạo bóng đá tại đây từ nhỏ.

Đỉnh điểm của sự mỉa mai đến từ tờ L’Equipe, nhật báo thể thao danh tiếng của Pháp. Tờ báo này đã nhắc lại một thực tế đầy trớ trêu đối với bóng đá xứ bò tót: "Lần trước Tây Ban Nha vô địch EURO bằng cặp trung vệ đến từ nước nào thế?". Đây là đòn tấn công trực diện vào việc Tây Ban Nha từng lên ngôi tại EURO 2024 với cặp trung vệ Aymeric Laporte và Robin Le Normand – cả hai đều sinh ra tại Pháp và từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của tuyển Pháp trước khi nhập tịch Tây Ban Nha.

Cuộc tranh cãi ngoài sân cỏ này chắc chắn sẽ khiến bầu không khí tại sân vận động trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Khi những giá trị về bản sắc và thể thao bị trộn lẫn, trận bán kết không chỉ còn là cuộc đấu vì tấm vé vào chung kết, mà còn là lời khẳng định cho sức mạnh của sự đoàn kết và đa dạng trong bóng đá hiện đại.