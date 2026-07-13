Bán kết World Cup 2026: Tuyển Anh và bài toán trừng phạt đôi chân mỏi của Argentina Dù sở hữu thông số thể lực thấp nhất giải đấu, Argentina vẫn lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết. Tuy nhiên, tốc độ của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel sẽ là liều thuốc thử hạng nặng cho bản lĩnh của Lionel Messi và đồng đội.

Hành trình bảo vệ ngai vàng của Argentina tại World Cup 2026 đang được viết nên bởi những kịch bản nghẹt thở. Không còn là sự áp đảo tuyệt đối, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni tiến vào bán kết bằng sự lỳ lợm, những hiệp phụ bào mòn thể xác và cả những khoảnh khắc thoát hiểm trong gang tấc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của tấm vé đi tiếp là một thực tế khắc nghiệt: rào cản thể lực đang trở thành "gót chân Achilles" của đại diện Nam Mỹ trước cuộc đối đầu với đội tuyển Anh.

Argentina đang phải đối mặt với bài toán thể lực nghiêm trọng trước thềm bán kết.

Nghịch lý của nhà đương kim vô địch

Thống kê từ FIFA đã phơi bày một sự thật trần trụi: Argentina là đội bóng có tốc độ di chuyển trung bình thấp nhất trong số 48 đội tham dự giải đấu năm nay. Ở tuổi 39, Lionel Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi, nhưng anh dành phần lớn thời gian trên sân để đi bộ nhằm tiết kiệm năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định.

Vấn đề không chỉ nằm ở Messi. Những vệ tinh xung quanh, vốn có nhiệm vụ "chạy thay" siêu sao này, cũng đang bộc lộ dấu hiệu hụt hơi. Trong khi Jude Bellingham của đội tuyển Anh đứng thứ hai toàn giải về số lần chạy nước rút, thì cầu thủ Argentina có thứ hạng cao nhất ở hạng mục này là Enzo Fernandez chỉ khiêm tốn xếp vị trí thứ 19. Sự chênh lệch về cường độ hoạt động này có thể là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Tam Sư.

Lỗ hổng từ chiến thuật bảo vệ Messi

Để tối ưu hóa khả năng của Messi và che lấp khiếm khuyết thể lực, Lionel Scaloni thường xuyên bố trí quân số dày đặc ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, hệ quả tất yếu là hai hành lang cánh trở nên mỏng manh. Các đối thủ trước đó như Cape Verde, Ai Cập hay Thụy Sĩ đều đã khai thác triệt để khoảng trống phía sau các hậu vệ biên của Argentina.

Đây sẽ là tử huyệt mà Thomas Tuchel cùng các học trò chắc chắn sẽ nhắm tới. Với một đội tuyển Anh ưa thích tốc độ và sự thực dụng, những pha chuyển trạng thái nhanh dựa trên sức trẻ của các ngôi sao chạy cánh sẽ là vũ khí hủy diệt đối với hệ thống phòng ngự đang dần chậm chạp của Albiceleste.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni cần những điều chỉnh nhân sự đột phá để bù đắp khoảng trống thể lực.

Bản lĩnh của những "lão tướng"

Dù lép vế về các thông số vật lý, Argentina vẫn tồn tại dựa trên một nghịch lý đầy kiêu hãnh: họ có thể chậm nhất, nhưng lại bền bỉ nhất khi đứng trước bờ vực thẳm. Việc liên tục ghi bàn trong những phút cuối trận hoặc hiệp phụ là minh chứng cho sức mạnh tinh thần khủng khiếp của tập thể này.

Đội hình hiện tại của Scaloni có độ tuổi trung bình cao kỷ lục, gợi nhớ đến hình ảnh của Brazil tại World Cup 1962. Năm đó, một tập thể già dặn đã bảo vệ thành công ngôi vương bằng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc thay vì những bước chạy thần tốc. Argentina đang kỳ vọng vào kịch bản tương tự: dùng trí tuệ để điều tiết nhịp độ và dùng sự tinh quái để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Trận bán kết sắp tới không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá duyên nợ, mà là bài kiểm tra khắc nghiệt giữa tốc độ của tuổi trẻ và trí tuệ của những nhà vua dạn dày. Khi đôi chân đã mỏi, niềm tin sắt đá và sự lọc lõi của những người từng đứng trên đỉnh thế giới sẽ là thứ vũ khí cuối cùng mà Argentina mang ra để đối đầu với người Anh.