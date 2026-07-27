Chính trị Ban Liên lạc Nữ chiến khu Tuyên Đức tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Lạt Ngày 27/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban Liên lạc Nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức (nay là Lâm Đồng) tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ban Liên lạc Nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức (nay là Lâm Đồng) cùng thân nhân các liệt sĩ, đồng đội viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt ngày 27/7

Tham dự lễ viếng có đông đảo các nữ cựu chiến sĩ từng tham gia hoạt động cách mạng tại chiến khu Tuyên Đức qua các thời kỳ.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ", dâng hương tại Đài tưởng niệm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

Các Nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức (nay là Lâm Đồng) dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Ban Liên lạc Nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức năm xưa là lực lượng từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: bộ đội, giao liên, quân y, văn phòng, hậu cần, vận tải... trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Sau lễ dâng hương, các đại biểu và hội viên Ban Liên lạc đã đến từng phần mộ liệt sĩ thắp hương, dâng hoa và bày tỏ lòng thành kính trước sự hi sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Theo đại diện Ban Liên lạc Nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức, hoạt động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt được tổ chức thường niên mỗi dịp 27/7, là dịp để các cựu nữ chiến sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân những đồng đội, các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Ban Liên lạc Nữ chiến khu Tuyên Đức cùng thân nhân viếng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ

Các nữ chiến khu tỉnh Tuyên Đức cùng đồng đội viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm

Dù tuổi đã cao, nhiều hội viên vẫn thu xếp thời gian tham dự buổi lễ với mong muốn được thắp một nén hương cho đồng đội. Các cựu chiến sĩ chia sẻ, mỗi lần trở lại nghĩa trang không chỉ là cuộc gặp gỡ đầy xúc động với những ký ức của một thời hoa lửa, mà còn là dịp để tiếp tục gìn giữ, lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng đến con cháu.