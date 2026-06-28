Bản lĩnh ĐT Anh và sự bền bỉ của Luka Modric: Cục diện bảng L World Cup 2026 ngã ngũ ĐT Anh bảo vệ thành công ngôi đầu bảng L sau chiến thắng 2-0 trước Panama, trong khi lão tướng Luka Modric tỏa sáng giúp Croatia tiễn Ghana xuống vị trí thứ ba đầy kịch tính.

Lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 đã khép lại với những kịch bản đầy cảm xúc khi ĐT Anh phải nhờ đến sự tỏa sáng của các ngôi sao mới khuất phục được Panama. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, bản lĩnh của lão tướng Luka Modric đã giúp Croatia vượt qua Ghana để giành tấm vé trực tiếp vào vòng 16 đội, đẩy đối thủ vào thế khó.

Sự kiên cường của Panama và lời giải từ các ngôi sao "Tam sư"

Bước vào trận đấu với Panama, ĐT Anh chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng nhằm có lộ trình thuận lợi tại vòng knock-out đã thúc đẩy đoàn quân của HLV Thomas Tuchel dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dẫu vậy, hiệp thi đấu đầu tiên chứng kiến sự bế tắc đáng kinh ngạc của hàng công đội bóng xứ sở sương mù.

Thống kê chuyên sâu cho thấy ĐT Anh đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra tới 9 cú dứt điểm trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ Panama cùng một chút thiếu chính xác trong các pha xử lý cuối cùng đã khiến bảng tỷ số không thể thay đổi. Áp lực càng đè nặng lên vai Thomas Tuchel khi ở trận đấu cùng giờ, Croatia sớm có bàn dẫn trước nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Petar Sucic.

Petar Sucic giúp Croatia có lợi thế trước Ghana sau hiệp một

Sang hiệp hai, bản lĩnh của các ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Jude Bellingham khai thông thế bế tắc bằng một pha xử lý đẳng cấp, trước khi đội trưởng Harry Kane ấn định thắng lợi 2-0. Chiến thắng này không chỉ giúp Anh giữ vững ngôi đầu mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho các cầu thủ trẻ trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Vũ điệu cuối của Luka Modric và nỗi đau của Ghana

Trận đấu cùng giờ giữa Croatia và Ghana diễn ra với sự kịch tính đến những phút cuối cùng. Sau khi bị dẫn trước, Ghana đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa ở phút 73, thắp lại hy vọng giành vị trí thứ hai bảng L. Tuy nhiên, đẳng cấp của Luka Modric một lần nữa trở thành sự khác biệt lớn nhất trên sân.

Ở tuổi 41, Modric vẫn cho thấy nhãn quan chiến thuật thượng thừa khi thực hiện đường kiến tạo quyết định để Vlasic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia. Kết quả này trực tiếp đẩy Ghana xuống vị trí thứ ba, khiến đại diện châu Phi phải đối mặt với kịch bản khó khăn khi nhiều khả năng phải chạm trán đội đứng đầu bảng K là Bồ Đào Nha ở vòng sau.

Thứ hạng bảng L và lộ trình vòng knock-out

Với kết quả này, ĐT Anh tiến vào vòng sau với tư cách đội nhất bảng L và sẽ gặp đội xếp thứ ba ở bảng I hoặc K. Croatia giành vé nhì bảng và sẽ đối đầu với đội nhì bảng K. Ghana xếp thứ ba và phải chờ đợi những kịch bản khó khăn hơn, trong khi Panama chính thức chia tay giải đấu.

Cục diện bảng L cho thấy sự khắc nghiệt của World Cup 2026 khi ngôi đầu chỉ được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. ĐT Anh của Thomas Tuchel đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng những khó khăn trước Panama là bài học quý giá cho hành trình chinh phục cúp vàng sắp tới.