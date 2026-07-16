Thể thao 360 Bản lĩnh Nhà Vua Đương kim vô địch Argentina đã thể hiện bản lĩnh "Nhà Vua" tại trận bán kết thứ 2 vào rạng sáng 16/7, khi thêm một lần nữa ngược dòng giành chiến thắng trước đội tuyển Anh, để giành quyền chơi trận chung kết.

Mặc dù khá vất vả trong cả 3 trận knock out, Argentina vẫn tiếp tục chứng minh vì sao họ được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch. Thầy trò Lionel Scaloni thắng cả 6 trận tại giải, trong đó 2 lần phải bước vào hiệp phụ trước Cape Verde và Thụy Sĩ, cùng 1 lần trở về từ cõi chết trước Ai Cập. Với 3 lần vượt qua ranh giới sinh tử tại vòng knock out, đã chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch trong những thời điểm mà gần như mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài. Cho đến thời điểm này, Lionel Messi vẫn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng xứ sở tango, dù anh đã bước sang tuổi 39. Bên cạnh siêu sao này, những Alexis Mac Allister, Juliane Alvarez, Lautaro Martínez hay Enzo Fernandez đều đang đạt phong độ cao, giúp Argentina duy trì sức mạnh đồng đều ở cả ba tuyến. Và vào rạng sáng 16/7, Argentina cho thấy tại sao họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026, khi đội bóng xứ sở Tango có cuộc lội ngược dòng trước tuyển Anh để giành vé vào chung kết.

Về phía đội tuyển Anh, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường khi liên tiếp lội ngược dòng trước CHDC Congo, Mexico ở vòng 1/16 và 1/8. “Tam Sư” bước vào trận bán kết với sự tự tin lớn sau khi một lần nữa ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy sau 120 phút thi đấu tại tứ kết. Trong trận đấu đó, Jude Bellingham sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng, trong khi Harry Kane vẫn duy trì sự ổn định trên hàng công. Dẫu vậy, "Tam sư" cũng đang đối mặt với không ít khó khăn về lực lượng. Jordan Henderson đã phải chia tay giải đấu vì chấn thương, còn Jarell Quansah tiếp tục thụ án treo giò. Reece James, Declan Rice và Marc Guehi đều chỉ mới trở lại tập luyện sau những vấn đề về thể lực. Việc hàng thủ thiếu chiều sâu có thể trở thành điểm yếu nếu phải đối đầu hàng công giàu tốc độ và kỹ thuật của Argentina. Và đúng như dự báo, điểm yếu này đã bị nhà ĐKVĐ khai thác triệt để vào những phút cuối của trận đấu, để đánh bại “Tam Sư” với tỉ số 2-1, qua đó có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra thực sự ngang tài, ngang sức. Cầu thủ đôi bên không ngần ngại lao vào những cuộc đấu tay đôi không khoan nhượng và cũng không thiếu những pha chơi chiêu tiểu xảo. Vẫn như thường lệ, Messi là cái tên được chú ý nhất trận đấu. Siêu sao 39 tuổi khiến các khán giả trầm trồ với những pha bóng đầy biến ảo của mình. Phía đội tuyển Anh cũng cho thấy khát khao chiến thắng khi có nhiều pha tấn công chất lượng hướng về phía khung thành của Martinez. Dẫu vậy, điều cả 2 đội cần là bàn thắng, thì đều không đạt được. Hiệp 1 trôi qua với tỉ số hòa 0-0, không thể làm hài lòng 2 đội.

Bước sang hiệp 2, ngay những phút đầu tiên, Argentina suýt có bàn mở tỉ số, Alvarez vượt qua các hậu vệ Anh rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn Pickford. Đội tuyển Anh triển khai thế trận phòng ngự phản công, và chiến thuật này đã phát huy hiệu quả, khi vào phút 55, từ pha lên bóng bên cánh phải, Rogers tạt vào trong thuận lợi để Gordon đè mặt Molina đệm cận thành tung lưới Argentina, đưa “Tam Sư” vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua khiến cho Argentina bừng tỉnh, các nhà ĐKVĐ một lần nữa cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của mình trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Sau hàng loạt cơ hội bị thủ thành Pickford từ chối, đến phút 85, Messi có đường chuyền bóng thông minh, Enzo Fernandez tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc xa không cho Pickford cơ hội nào gỡ hòa 1-1 cho Argentina.

Quyết tâm làm nên một cuộc lội ngược dòng ngay trong giờ thi đấu chính thức, Argentina tiếp tục triển khai thế trận tấn công tổng lực. Và đội bóng xứ sở Tango đã đạt được thành quả mỹ mãn, khi đường chuyền thiên tài của Lionel Messi loại bỏ hoàn toàn hàng thủ cao to của đội tuyển Anh, để đặt bóng đúng tầm đánh đầu của tiền đạo vào thay người Lautaro Martinez. Trong tư thế quá thoải mái, tiền đạo thuộc biên chế của Inter Milan đã bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Pickford lần thứ 2. Ngược dòng chiến thắng ngoạn mục trước đội tuyển Anh, Messi và các đồng đội hiên ngang tiến vào chung kết gặp Tây Ban Nha, để bảo vệ ngôi vương mà đội bóng xứ sở Tango giành được ở Qatar vào 4 năm về trước.