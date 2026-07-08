Bản lĩnh Novak Djokovic: Hạ gục máy giao bóng Auger-Aliassime để vào bán kết Wimbledon 2026 Novak Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Felix Auger-Aliassime tại tứ kết Wimbledon 2026, bất chấp áp lực từ những cú giao bóng sấm sét.

Novak Djokovic một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể khó bị đánh bại nhất trên mặt sân cỏ Wimbledon. Trong cuộc đối đầu tại tứ kết năm 2026, tay vợt người Serbia đã vượt qua thử thách cực đại mang tên Felix Auger-Aliassime để ghi tên mình vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất.

Màn tra tấn thể lực và tâm lý trong loạt tie-break

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Felix Auger-Aliassime (FAA) tận dụng tối đa vũ khí giao bóng để gây áp lực, trong khi Djokovic trình diễn khả năng trả giao bóng thượng thừa. Bước ngoặt của set 1 đến ở loạt tie-break kéo dài tới 22 điểm.

Tại đây, bản lĩnh của kỉ lục gia Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Dù FAA có những thời điểm dẫn trước và sở hữu 2 cơ hội giành set-point, Djokovic vẫn bình tĩnh hóa giải để giành chiến thắng nghẹt thở 12-10 trong loạt đấu súng. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào tâm lý của tay vợt trẻ người Canada.

Novak Djokovic liên tục phải gặp đối thủ có cú giao "khủng" ở Wimbledon năm nay.

Sự phản kháng quyết liệt từ Felix Auger-Aliassime

Không hề nao núng sau thất bại ở set đầu, Auger-Aliassime bước vào set 2 với sự tập trung cao độ. Tay vợt hạt giống số 3 liên tục duy trì những game giao bóng trắng (love game), không cho Djokovic bất kỳ cơ hội bẻ giao bóng nào trong giai đoạn đầu.

Bước ngoặt đến ở game thứ 8 khi tỉ số đang là 4-3 nghiêng về FAA. Một lỗi kép tai hại từ phía Djokovic đã mở ra cơ hội break-point duy nhất trong set cho đối thủ. Auger-Aliassime đã không bỏ lỡ thời cơ để vươn lên dẫn 5-3 trước khi khép lại set đấu với tỉ số 6-3. Dù Djokovic đã có 2 cơ hội đòi lại break ở game cuối nhưng sự nôn nóng đã khiến anh đánh mất lợi thế.

Phân tích chiến thuật: Trận chiến của những cú giao bóng

Thống kê cho thấy Auger-Aliassime đã gây ra vô vàn khó khăn cho Nole nhờ tốc độ và độ hiểm hóc trong các pha giao bóng một. Tuy nhiên, khả năng điều tiết nhịp độ và những cú bỏ nhỏ tinh tế của Djokovic ở những thời điểm then chốt đã giúp anh duy trì thế trận.

Phong độ gần đây của Novak Djokovic

Thời gian Giải đấu Đối thủ Tỉ số 05/07/2026 Wimbledon Roman Safiullin 3-1 03/07/2026 Wimbledon Arthur Rinderknech 3-1 02/07/2026 Wimbledon Stefanos Tsitsipas 3-0 30/06/2026 Wimbledon Wu Yibing 3-1

Lịch sử đối đầu trực tiếp

Thời gian Giải đấu Người chiến thắng Tỉ số 25/09/2022 Laver Cup Auger-Aliassime 2-0 14/05/2022 Rome Masters Novak Djokovic 2-0

Chiến thắng này không chỉ đưa Djokovic vào bán kết mà còn gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ còn lại: Ở tuổi gần 40, sức bền và ý chí của huyền thoại người Serbia vẫn là một bài toán chưa có lời giải tại London. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Alexander Zverev và Jiri Lehecka.