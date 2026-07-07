Bàn phím Dune: Phụ kiện 3 nút macro tích hợp AI dành riêng cho MacBook Air và MacBook Pro Dune là bộ phím bấm rời siêu nhẹ có khả năng tự động nhận diện ứng dụng và gán chức năng thông minh, giúp người dùng MacBook tối ưu quy trình làm việc qua AI.

Dune là một phụ kiện phần cứng đột phá dành cho người dùng Apple MacBook Air và MacBook Pro, mang đến giải pháp tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua trí tuệ nhân tạo. Thiết bị này bổ sung ba nút bấm vật lý cỡ lớn, được thiết kế để hoạt động linh hoạt và thay đổi chức năng tùy thuộc vào ứng dụng mà người dùng đang sử dụng trên màn hình.

Dune sở hữu ba nút bấm được thiết kế để phản hồi thông minh theo nội dung hiển thị trên màn hình.

Cơ chế hoạt động thông minh dựa trên ngữ cảnh ứng dụng

Khác với các bàn phím macro truyền thống yêu cầu người dùng phải gán phím thủ công cho từng tác vụ, Dune tận dụng AI để tự động hóa quy trình này. Phần mềm đi kèm thiết bị có khả năng phát hiện những chức năng được sử dụng thường xuyên nhất trong một ứng dụng cụ thể, từ đó tự động gán chúng vào ba nút bấm trên bàn phím.

Ví dụ, trong trình quản lý tệp tin Finder, các nút bấm có thể đảm nhận vai trò sao chép và dán tệp tin một cách nhanh chóng. Khi chuyển sang ứng dụng họp trực tuyến như Zoom, các phím này sẽ tự động chuyển đổi thành nút chấp nhận hoặc kết thúc cuộc gọi video. Đối với các ứng dụng ghi chú như Notion, người dùng có thể mở tab mới hoặc đánh dấu hoàn thành dự án chỉ với một lần nhấn.

Bên cạnh khả năng tự động hóa, Dune vẫn hỗ trợ người dùng tạo các tập lệnh (scripts) và macro tùy chỉnh. Người dùng có thể tự thiết lập, chia sẻ hoặc tải xuống các cấu hình phím tắt từ một cửa hàng tích hợp sẵn trong ứng dụng quản lý của Dune.

Thiết kế tối giản và tính tương thích phần cứng

Về mặt vật lý, Dune có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với thân máy làm từ nhôm nguyên khối, mang lại vẻ ngoài đồng bộ với các dòng MacBook của Apple. Thiết bị chỉ nặng 50 gram và có kích thước 40 x 10 x 10 mm, cho phép người dùng dễ dàng mang theo trong túi chống sốc cùng máy tính.

Dune kết nối trực tiếp thông qua một trong các cổng USB-C nằm ở phía bên trái của laptop. Vị trí này được tính toán để người dùng có thể thao tác bằng tay trái mà không cần phải di chuyển tay quá xa khỏi bàn phím chính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thiết bị này hiện chỉ tương thích với hệ điều hành macOS và không hỗ trợ chính thức cho các dòng máy chạy Windows hoặc Linux.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước 40 x 10 x 10 mm Trọng lượng 50 gram Chất liệu Nhôm Cổng kết nối USB-C Hệ điều hành hỗ trợ macOS

Thông tin giá bán và chính sách hậu mãi

Hiện tại, Dune được cho phép đặt hàng trước thông qua trang web của Project Mirage với mức giá ưu đãi là 119 USD. Khi sản phẩm chính thức lên kệ trên các kênh bán lẻ, mức giá dự kiến sẽ tăng lên 149 USD. Đáng chú ý, đợt hàng thứ hai (Batch 2) của sản phẩm đã nhanh chóng được bán hết và nhà sản xuất hiện đang tạm ngừng nhận đơn hàng mới.

Người dùng cần lưu ý về chính sách bán hàng khá khắt khe của nhà sản xuất. Project Mirage không chấp nhận trả hàng và không cung cấp chế độ bảo hành tiêu chuẩn. Sản phẩm sẽ chỉ được thay thế miễn phí trong các trường hợp phát hiện lỗi từ khâu sản xuất hoặc hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển.