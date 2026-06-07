Bàn phím Lenovo không dùng pin: Giải mã công nghệ tự sạc bằng ánh sáng và siêu tụ điện Lenovo 800 Self-Charging Bluetooth Keyboard loại bỏ pin truyền thống để sử dụng năng lượng ánh sáng, mang đến giải pháp công nghệ bền vững với mức giá vừa được giảm sâu.

Tại sự kiện CES 2025, Lenovo đã gây chú ý khi trình làng mẫu bàn phím Bluetooth tự sạc, một thiết bị ngoại vi không sử dụng pin truyền thống. Sản phẩm này, còn được gọi là Lenovo 800 Self-Charging Bluetooth Keyboard, hiện đang thu hút sự quan tâm lớn khi mức giá niêm yết bất ngờ giảm xuống còn khoảng 61,35 USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá ra mắt 99,99 USD.

Cơ chế hoạt động từ siêu tụ điện và tế bào quang điện

Điểm khác biệt cốt lõi của Lenovo 800 nằm ở hệ thống lưu trữ năng lượng. Thay vì sử dụng pin hóa học có tuổi thọ giới hạn, thiết bị được trang bị một siêu tụ điện (supercapacitor) có khả năng sạc nhanh và độ bền cao. Năng lượng được cung cấp thông qua các tế bào quang điện tích hợp, cho phép bàn phím tự sạc từ ánh sáng môi trường xung quanh.

Bàn phím Lenovo Self-Charging Bluetooth phiên bản màu xám đen.

Theo công bố từ nhà sản xuất, ngay cả trong điều kiện phòng tối hoàn toàn không có ánh sáng, người dùng vẫn có thể sử dụng bàn phím trong tối đa một tháng sau khi đã sạc đầy. Đối với những tình huống khẩn cấp hoặc thiếu sáng kéo dài, Lenovo vẫn trang bị một cổng USB-C để sạc nhanh bằng dây cáp.

Thiết kế full-size và khả năng kết nối đa thiết bị

Lenovo 800 Self-Charging là một bàn phím kích thước đầy đủ (full-size) với cụm phím số (numpad) riêng biệt và phong cách phím đảo (island-style). Thiết bị sử dụng chuẩn kết nối Bluetooth 5.1, cho phép ghép nối và chuyển đổi linh hoạt giữa ba thiết bị cùng lúc thông qua các phím chức năng chuyên dụng.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm năng lượng, sản phẩm còn được thiết kế để chịu đựng các tác động vật lý thông thường với tính năng chống tràn nước. Chân đế có thể điều chỉnh độ nghiêng giúp tối ưu hóa tư thế gõ phím cho người dùng. Một vòng đèn LED phía trên đóng vai trò thông báo mức độ ánh sáng môi trường và dung lượng năng lượng còn lại trong siêu tụ điện.

Khả năng tùy biến và tương thích hệ điều hành

Để tối ưu hóa trải nghiệm, Lenovo cung cấp phần mềm Accessories and Display Manager (LADM). Thông qua công cụ này, người dùng có thể theo dõi chính xác cường độ ánh sáng trong phòng, kiểm tra trạng thái các thiết bị đang kết nối và tùy chỉnh chức năng của các phím bấm.

Về độ tương thích, mẫu bàn phím này hoạt động ổn định trên các thiết bị chạy Windows 10 và Windows 11, hỗ trợ tính năng Microsoft Swift Pair để ghép nối nhanh chóng. Hiện tại, phiên bản màu xám đen với điểm nhấn phím xanh lá đang có mức giá ưu đãi nhất trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, trong khi phiên bản màu trắng có giá nhỉnh hơn đôi chút.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công nghệ lưu trữ Siêu tụ điện (Supercapacitor) Nguồn sạc Quang điện (Ánh sáng môi trường) & USB-C Kết nối Bluetooth 5.1 (Hỗ trợ 3 thiết bị) Thời lượng sử dụng Lên đến 1 tháng trong bóng tối Hệ điều hành Windows 10 / 11 Tính năng phụ Chống tràn nước, hỗ trợ Swift Pair

Việc Lenovo giảm giá mạnh cho dòng sản phẩm này được xem là động thái thúc đẩy người dùng tiếp cận với các thiết bị ngoại vi thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải từ pin hóa học trong quá trình sử dụng lâu dài.