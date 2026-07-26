Bàn phím từ tính Lenovo Legion R7 RT75 ra mắt: Vỏ nhôm, Tần số quét 8K và Pin 8.000 mAh Lenovo ra mắt bàn phím từ tính Legion R7 RT75 tại Trung Quốc với vỏ nhôm nguyên khối, tần số truy vấn 8.000 Hz, công nghệ Rapid Trigger và viên pin 8.000 mAh.

Lenovo vừa chính thức ra mắt mẫu bàn phím cơ từ tính cao cấp Legion R7 RT75 tại thị trường Trung Quốc với mức giá 1.299 Nhân dân tệ (khoảng 192 USD). Hướng đến đối tượng game thủ chuyên nghiệp, sản phẩm gây ấn tượng khi kết hợp hiệu suất phản hồi tốc độ cao, các tính năng nhận diện hành trình phím tiên tiến và thiết kế vỏ hợp kim nhôm nguyên khối chắc chắn.

Bàn phím Lenovo Legion R7 RT75 sở hữu thiết kế toàn bộ bằng nhôm

Thiết kế nhôm nguyên khối cùng cấu trúc âm thanh tối ưu

Bàn phím Legion R7 RT75 sở hữu bố cục gọn gàng 75%, toàn bộ phần khung được gia công từ hợp kim nhôm nhẹ với góc nghiêng ergonomics 6 độ giúp giảm mỏi cổ tay. Phần cạnh bên được tạo điểm nhấn bằng các đường cắt hình học sắc sảo, làm lộ ra dải đèn RGB dạng khu vực đẹp mắt. Phong cách thiết kế này gợi nhớ tới dòng bàn phím GravaStar Mercury K1 nổi tiếng.

Ở bên trong, Lenovo trang bị cấu trúc Gasket mount kết hợp 5 lớp tiêu âm và tấm định vị bằng sợi carbon (carbon fiber plate), mang lại cảm giác gõ êm ái cùng âm thanh gõ phím chắc chắn. Bo mạch (PCB) hỗ trợ hotswap, đi kèm switch từ tính Aurora trong suốt có lực nhấn từ 27 đến 45 gf và các thanh cân bằng (stabilizer) đã được tra dầu sẵn từ nhà sản xuất.

Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc gồm Cloud Silver (đi kèm keycap xuyên sáng kết hợp kim loại in chuyển nhiệt) và Storm Gray (đi kèm keycap xuyên sáng). Cả hai phiên bản đều sở hữu hệ thống đèn nền RGB mạch ngược (south-facing) hạn chế cấn keycap.

Tần số truy vấn 8.000 Hz và tính năng phím từ tính chuyên sâu

Về mặt kỹ thuật, Legion R7 RT75 hỗ trợ tần số truy vấn (polling rate) lên tới 8.000 Hz khi kết nối qua đầu thu 2.4G không dây hoặc cáp USB-C, giúp tối thiểu hóa độ trễ tín hiệu trong các trận đấu Esports căng thẳng. Đối với kết nối Bluetooth, tần số truy vấn được duy trì ở mức 125 Hz để tiết kiệm năng lượng.

Nhờ sử dụng switch từ tính, bàn phím tích hợp đầy đủ các công nghệ hỗ trợ thi đấu hiện đại như Rapid Trigger với độ chính xác đến 0,01 mm, khả năng tùy chỉnh điểm nhận lệnh (actuation point) linh hoạt từ 0,1 mm đến 3,4 mm, cùng các tính năng xử lý đầu vào nâng cao như SOCD và DKS.

Tích hợp màn hình TFT và viên pin dung lượng lớn

Ngoài cấu hình phím ấn tượng, Lenovo Legion R7 RT75 còn tích hợp một màn hình TFT kích thước 1,4 inch cho phép người dùng theo dõi nhanh các thông số trạng thái. Viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh đảm bảo thời lượng sử dụng dài hơi ngay cả khi bật hiệu ứng ứng đèn LED và các chế độ hiệu năng cao. Thiết bị hoàn toàn tương thích với hệ thống phần mềm Lenovo Aurora RGB để đồng bộ ánh sáng.

Hiện tại, sản phẩm đã chính thức mở bán tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin về giá bán và thời điểm phát hành trên thị trường toàn cầu vẫn chưa được Lenovo công bố.