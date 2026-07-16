Bàn phút 90 giúp NSI Runavik vượt qua Hamrun Spartans ở vòng loại NSI Runavik thắng Hamrun Spartans 2-1 tại Centenary Stadium, Ta' Qali ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League. Bàn thắng của Knudsen ở phút 90 khép lại màn rượt đuổi, khiến Hamrun Spartans nhận thất bại còn NSI Runavik giành chiến thắng.

Hamrun Spartans 1 - 2 NSI Runavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hamrun Spartans tiếp đón NSI Runavik.

43' M. Przybylski đưa NSI Runavik vượt lên Phút 43', M. Przybylski lập công, giúp NSI Runavik mở tỷ số 0-1 trước Hamrun Spartans.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Hamrun Spartans thay người đầu hiệp hai Phút 46', Hamrun Spartans đưa Ederson vào sân thay T. Bjornstad. Đội bóng này có thêm điều chỉnh khi đang bị NSI Runavik dẫn trước.

46' Hamrun Spartans điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Hamrun Spartans đưa L. Villela vào sân thay J. Ipalibo. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, sau khi NSI Runavik vượt lên dẫn trước.

53' A. Coric gỡ hòa cho Hamrun Spartans Phút 53', A. Coric lập công sau đường kiến tạo của Ederson, đưa Hamrun Spartans gỡ hòa 1-1 trước NSI Runavik. Trận đấu trở lại thế cân bằng.

59' Ederson nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, Ederson của Hamrun Spartans phải nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại.

73' P. Knudsen nhận thẻ vàng Phút 73', P. Knudsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng. Trận đấu đang trở nên quyết liệt khi mỗi đội đã có một cầu thủ bị cảnh cáo.

79' NSI Runavik thay người ở phút 79 Phút 79, T. Hestad vào sân thay S. Skytte bên phía NSI Runavik. Đội khách làm mới nhân sự trong thời điểm thế trận đang giằng co.

79' NSI Runavik thay người ở phút 79 Phút 79', NSI Runavik đưa A. Knudsen vào sân thay F. Drinic. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn cho đội bóng ở chặng cuối.

80' Hamrun Spartans thay người ở phút 80 Phút 80, K. Serber vào sân thay A. Coric bên phía Hamrun Spartans. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi trận đấu đang giữ ở tỷ số 1-1.

89' D. Ceter nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, D. Ceter của Hamrun Spartans nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo muộn dành cho cầu thủ Hamrun Spartans trong những phút cuối trận.

90+2' K. Serber nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+2', K. Serber của Hamrun Spartans nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi hai đội vẫn hòa nhau 1-1.

90+3' Messi nhận thẻ vàng ở phút 90+3 Phút 90+3, Messi (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ dành cho Hamrun Spartans trong những phút bù giờ căng thẳng.

90+4' P. Knudsen đưa NSI Runavik vượt lên Phút 90+4', P. Knudsen thực hiện thành công quả phạt đền, giúp NSI Runavik vượt lên dẫn trước Hamrun Spartans với tỷ số 1-2. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, tạo lợi thế đáng kể cho NSI Runavik.

90+6' Hamrun Spartans thay người ở phút bù giờ Phút 90+6', Hamrun Spartans đưa E. Ernest vào sân thay Emerson. Sự điều chỉnh đến trong những phút cuối, khi đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội.

90+6' Hamrun Spartans thay người ở phút bù giờ Phút 90+6', R. Camenzuli vào sân thay V. Polito bên phía Hamrun Spartans. Đây là sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

90+6' Hamrun Spartans nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ Phút 90+6', Hamrun Spartans nhận thẻ đỏ và phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Đây là bất lợi lớn khi họ đang bị NSI Runavik dẫn trước.

90+7' E. Ernest nhận thẻ vàng ở phút 90+7 Phút 90+7', E. Ernest (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng. Đây là thêm một lần cảnh cáo dành cho Hamrun Spartans trong những phút bù giờ đầy căng thẳng.

90+9' Hamrun Spartans nhận thêm thẻ vàng Phút 90+9', Hamrun Spartans nhận thêm một thẻ vàng. Những phút bù giờ đang diễn ra căng thẳng khi đội chủ nhà phải chịu sức ép trong thế bị dẫn bàn.

KT Kết thúc: Hamrun Spartans 1-2 NSI Runavik Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:30 17/07/2026

Đội hình chính thức Hamrun Spartans Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giacomo Modica NSI Runavik Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson 98 Célio 2 Rafael Compri 15 Kean Scicluna 91 Emerson 13 Vincenzo Polito 6 Matthew Guillaumier 88 Ante Ćorić 8 Jake Grech 18 Jack Ipalibo 9 Damir Céter 3 Tobias Björnstad 13 Tom Amos 17 Jann Benjaminsen 4 Daniel Obbekjær 2 Sammy Skytte 3 Viljormur Davidsen 12 Filip Drinic 11 Marius Lindh 29 Emil Joensen 6 Beinir Nolsøe 33 Michał Przybylski 16 Petur Knudsen Dự bị Hamrun Spartans 23 Matthias Debono 5 Sven Xerri 20 Messie Biatoumoussoka 94 Ryan Camenzuli 17 Kleri Serber 24 Scott Camilleri 27 Ognjen Bjeličić 47 Gonzalo Nicolas Virano 7 Shaisen Attard NSI Runavik 1 Kristian Joensen 30 Dánial Danielsen 5 Alex Freyr Elísson 22 Jóel Tróndargjógv 7 Aron Knudsen 9 Tobias Hestad 10 Klæmint Olsen 28 Markus Danielsen Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Hamrun Spartans sẽ đối đầu NSI Runavik tại UEFA Europa Conference League trên sân Victor Tedesco Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 17/07/2026.

Đây là màn so tài giữa hai đội đang có điểm tương đồng rõ rệt về trạng thái gần đây: cả Hamrun Spartans và NSI Runavik đều hòa ở trận gần nhất. Lần đối đầu trước đó giữa hai đội cũng kết thúc với kết quả hòa, vì vậy cuộc chạm trán này tiếp tục đặt ra bài toán về khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Phong độ gần đây chưa tạo ưu thế rõ ràng

Hamrun Spartans bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. NSI Runavik cũng có kết quả tương tự, khiến cả hai cùng không thể tạo lợi thế về mặt tâm lý từ màn trình diễn mới nhất.

Trong bối cảnh đó, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý những giai đoạn chuyển trạng thái. Khi phong độ gần nhất không cho thấy bên nào vượt trội, sự ổn định trong phòng ngự, khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ chính xác ở các tình huống cuối sân sẽ trở nên quan trọng hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Ở lần gặp nhau gần nhất, Hamrun Spartans hòa NSI Runavik. Như vậy, cán cân đối đầu hiện không nghiêng về đội nào: Hamrun Spartans chưa có chiến thắng, còn NSI Runavik cũng chưa vượt qua đối thủ.

Xu hướng này có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu trận. Một thế trận chặt chẽ sẽ buộc mỗi bên phải kiên nhẫn tìm khoảng trống thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình trong thời gian dài.

Điểm nhấn chiến thuật

Hamrun Spartans có lợi thế thi đấu tại Victor Tedesco Stadium, nhưng lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội bóng này kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Cách tiếp cận hợp lý là duy trì cự ly đội hình, đưa bóng lên phía trước với đủ quân số và tránh để các đợt tấn công bị cô lập.

Ở chiều ngược lại, NSI Runavik có thể ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Với một đối thủ cũng vừa hòa ở trận gần nhất và từng bất phân thắng bại trong lần gặp trước, đội khách cần giữ tính kỷ luật, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm Hamrun Spartans mất cân bằng khi dâng cao.

Do chưa có thông tin cụ thể về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật và lực lượng vắng mặt, những điều chỉnh trong trận sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai huấn luyện viên lựa chọn nhân sự và phản ứng trước diễn biến thực tế.

Nhận định trận đấu

Hamrun Spartans và NSI Runavik đều không bước vào trận đấu với ưu thế rõ ràng từ phong độ gần nhất. Lịch sử đối đầu được cung cấp cũng cho thấy sự cân bằng, trong khi lợi thế sân nhà tạo thêm điểm tựa cho Hamrun Spartans nhưng chưa đủ để khẳng định cục diện.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể diễn ra giằng co, nơi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò then chốt. Bên nào duy trì được cấu trúc phòng ngự tốt hơn và chuyển hóa hiệu quả các tình huống nguy hiểm sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hamrun Spartans · 0 thắng 1 hòa NSI Runavik · 0 thắng NSI Runavik 1 - 1 Hamrun Spartans Hòa

Hamrun Spartans 5 trận gần nhất H T B B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới NSI Runavik 5 trận gần nhất H H H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới