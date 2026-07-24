Chính trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong hai ngày 23 và 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm, tặng quà Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) và trao quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo

Trong chương trình, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, nơi an nghỉ của hơn 10.000 tù nhân, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh tại Nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX đến giai đoạn khủng bố trắng những năm 1940 - 1941.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng viếng nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của 1.922 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, trong đó có 713 phần mộ đã xác định được danh tính, hơn 1.200 phần mộ chưa xác định được tên tuổi.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Lưu Chí Hiếu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đây là những người con ưu tú của dân tộc, những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên trung và tinh thần bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện nghi thức thỉnh chuông

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương, viếng mộ các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tham quan Bảo tàng Côn Đảo và Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo. Qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật được lưu giữ, các thành viên trong đoàn hiểu rõ hơn về những năm tháng đấu tranh gian khổ của các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước dưới chế độ lao tù khắc nghiệt.

Hệ thống nhà tù tồn tại từ năm 1862 đến năm 1975, từng giam cầm khoảng 200.000 lượt tù nhân, trong đó khoảng 20.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hi sinh.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công tác chụp hình lưu niệm cùng chính quyền Đặc khu Côn Đảo

Dịp này, Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền Đặc khu Côn Đảo và trao quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác vinh dự được gặp mặt, trao tặng những phần quà tri ân ý nghĩa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đang sinh sống tại Đặc khu Côn Đảo.

Các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn đặc khu Côn Đảo



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, đây là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; là tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và hơn 3 triệu Nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi đến các gia đình có công trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đồng thời, đây cũng là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, dù các đồng chí đến từ bất cứ quê hương nào.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhận bức khánh hình bản đồ Côn Đảo từ lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo trao tặng



Thay mặt Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo trao tặng đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng bức khánh hình bản đồ Côn Đảo, thể hiện tình cảm gắn bó, sự trân trọng và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà của tỉnh Lâm Đồng đến Đặc khu Côn Đảo

Chuyến công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tại Đặc khu Côn Đảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Lâm Đồng và Đặc khu Côn Đảo.

Những hoạt động tri ân tại các nghĩa trang, di tích lịch sử và việc trao quà cho người có công tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.