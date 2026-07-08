Giáo dục - Đào tạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực hiện chính sách giáo dục hòa nhập Ngày 7/8, Đoàn khảo sát do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích làm Trưởng đoàn, khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các trung tâm, cơ sở giáo dục công lập có học sinh hòa nhập tại khu vực phía Tây tỉnh.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa

Đoàn đã khảo sát thực tế tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tại phường Bắc Gia Nghĩa.

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa, năm học 2025 - 2026 có 53 học sinh được chăm sóc, giáo dục, can thiệp và hỗ trợ. Kinh phí hoạt động của Trung tâm 100% từ ngân sách Nhà nước theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Trong năm 2025 - 2026, Trung tâm được cấp hơn 2,4 tỷ đồng để thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn và các chính sách liên quan đối với học sinh. Đến nay, Trung tâm đã chi trả đầy đủ chế độ cho học sinh với số tiền hơn 727 triệu đồng, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Trần Thanh Ảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa trả lời những ý kiến của đoàn khảo sát

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, năm học 2025 - 2026, nhà trường có 954 học sinh; trong đó có 5 học sinh khuyết tật được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thông tin về thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh khuyết tật tại nhà trường

Tại buổi khảo sát, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập - Gia Nghĩa kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế giáo viên chuyên biệt, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ dạy học. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập từ năm học 2025 - 2026.

Ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên sau sắp xếp trường, lớp để có phương án bố trí, tăng cường nhân lực cho Trung tâm.

Các cơ sở giáo dục và địa phương cần thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với giáo viên; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ chính sách dành cho học sinh khuyết tật, tạo điều kiện để các em được học tập, hòa nhập; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh khuyết tật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cụ thể để đoàn khảo sát tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh.