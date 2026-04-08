Bảng giá điện thoại Samsung flagship tháng 8: Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra đồng loạt giảm sâu Thị trường smartphone Samsung ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh cho các dòng Galaxy S26, S25 và S24, mang đến lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với các thế hệ iPhone.

Thị trường smartphone cao cấp ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán diện rộng cho các dòng flagship của Samsung. Các phiên bản từ mới nhất như Galaxy S26 series cho đến các thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 và Galaxy S24 đều đang có mức giá cạnh tranh. Bộ ba dòng flagship này tiếp tục là đối thủ trực tiếp của các dòng iPhone 17, iPhone 16 và iPhone 15 nhờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ cùng mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

Cập nhật giá bán dòng Galaxy S26 chính hãng

Dòng Galaxy S26 hiện là thế hệ flagship cao cấp nhất của Samsung trên thị trường. Trong đó, mẫu máy cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra ghi nhận các mức dung lượng từ 256GB đến 1TB với sự chênh lệch rõ rệt về trang bị RAM.

Mẫu máy Phiên bản bộ nhớ Giá bán (Đồng) Galaxy S26 Ultra 12GB - 256GB 26.590.000 Galaxy S26 Ultra 12GB - 512GB 31.490.000 Galaxy S26 Ultra 16GB - 1TB 38.990.000 Galaxy S26 Plus 12GB - 256GB 21.690.000 Galaxy S26 Plus 12GB - 512GB 24.190.000 Galaxy S26 12GB - 256GB 19.790.000 Galaxy S26 12GB - 512GB 21.990.000

Galaxy S25 series giảm giá về phân khúc cận cao cấp

Bên cạnh thế hệ mới, các phiên bản thuộc dòng Galaxy S25 cũng nhận được mức giảm giá lớn. Điều này giúp các sản phẩm như Galaxy S25 Ultra hay S25 FE trở thành lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ cao cấp với mức ngân sách vừa phải.

Mẫu máy Phiên bản bộ nhớ Giá bán (Đồng) Galaxy S25 Ultra 12GB - 256GB 23.390.000 Galaxy S25 Ultra 12GB - 512GB 26.190.000 Galaxy S25 Ultra 12GB - 1TB 32.490.000 Galaxy S25 Plus 256GB 18.490.000 Galaxy S25 Plus 512GB 20.290.000 Galaxy S25 5G 12GB - 256GB 15.990.000 Galaxy S25 5G 12GB - 512GB 18.290.000 Galaxy S25 FE 128GB 11.890.000 Galaxy S25 FE 256GB 14.690.000

Phân khúc flagship đời cũ Galaxy S24 chạm mốc giá hấp dẫn

Dòng Galaxy S24 hiện có mức giá cạnh tranh nhất trong danh mục flagship của Samsung. Người dùng có thể lựa chọn các máy đã qua sử dụng (cũ) hoặc dòng FE mới xuất xưởng với chi phí tiết kiệm đáng kể.