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    Bảng giá điện thoại Samsung flagship tháng 8: Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra đồng loạt giảm sâu

    Lê Nhân04/08/2026 08:09

    Thị trường smartphone Samsung ghi nhận mức điều chỉnh giá mạnh cho các dòng Galaxy S26, S25 và S24, mang đến lựa chọn cạnh tranh trực tiếp với các thế hệ iPhone.

    Thị trường smartphone cao cấp ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán diện rộng cho các dòng flagship của Samsung. Các phiên bản từ mới nhất như Galaxy S26 series cho đến các thế hệ tiền nhiệm Galaxy S25 và Galaxy S24 đều đang có mức giá cạnh tranh. Bộ ba dòng flagship này tiếp tục là đối thủ trực tiếp của các dòng iPhone 17, iPhone 16 và iPhone 15 nhờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ cùng mức chi phí dễ tiếp cận hơn.

    Bảng giá flagship Samsung tháng 8

    Cập nhật giá bán dòng Galaxy S26 chính hãng

    Dòng Galaxy S26 hiện là thế hệ flagship cao cấp nhất của Samsung trên thị trường. Trong đó, mẫu máy cao cấp nhất Galaxy S26 Ultra ghi nhận các mức dung lượng từ 256GB đến 1TB với sự chênh lệch rõ rệt về trang bị RAM.

    Mẫu máyPhiên bản bộ nhớGiá bán (Đồng)
    Galaxy S26 Ultra12GB - 256GB26.590.000
    Galaxy S26 Ultra12GB - 512GB31.490.000
    Galaxy S26 Ultra16GB - 1TB38.990.000
    Galaxy S26 Plus12GB - 256GB21.690.000
    Galaxy S26 Plus12GB - 512GB24.190.000
    Galaxy S2612GB - 256GB19.790.000
    Galaxy S2612GB - 512GB21.990.000
    Giá Galaxy S26 Ultra giảm sâu

    Galaxy S25 series giảm giá về phân khúc cận cao cấp

    Bên cạnh thế hệ mới, các phiên bản thuộc dòng Galaxy S25 cũng nhận được mức giảm giá lớn. Điều này giúp các sản phẩm như Galaxy S25 Ultra hay S25 FE trở thành lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ cao cấp với mức ngân sách vừa phải.

    Mẫu máyPhiên bản bộ nhớGiá bán (Đồng)
    Galaxy S25 Ultra12GB - 256GB23.390.000
    Galaxy S25 Ultra12GB - 512GB26.190.000
    Galaxy S25 Ultra12GB - 1TB32.490.000
    Galaxy S25 Plus256GB18.490.000
    Galaxy S25 Plus512GB20.290.000
    Galaxy S25 5G12GB - 256GB15.990.000
    Galaxy S25 5G12GB - 512GB18.290.000
    Galaxy S25 FE128GB11.890.000
    Galaxy S25 FE256GB14.690.000
    Bảng giá Galaxy S25 FE

    Phân khúc flagship đời cũ Galaxy S24 chạm mốc giá hấp dẫn

    Dòng Galaxy S24 hiện có mức giá cạnh tranh nhất trong danh mục flagship của Samsung. Người dùng có thể lựa chọn các máy đã qua sử dụng (cũ) hoặc dòng FE mới xuất xưởng với chi phí tiết kiệm đáng kể.

    Mẫu máyTình trạng / Bộ nhớGiá bán (Đồng)
    Galaxy S24 Ultra256GB16.490.000
    Galaxy S24 Ultra512GB17.990.000
    Galaxy S24 PlusCũ (12GB - 256GB)11.990.000
    Galaxy S24 PlusCũ (12GB - 512GB)12.990.000
    Galaxy S24Cũ (8GB - 256GB)9.490.000
    Galaxy S24Cũ (8GB - 512GB)10.490.000
    Galaxy S24 FEMới (128GB)10.690.000
    Galaxy S24 FEMới (256GB)11.490.000

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      Khoa học - công nghệ
      Bảng giá điện thoại Samsung flagship tháng 8: Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra đồng loạt giảm sâu
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