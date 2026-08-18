Bảng giá sửa màn hình Samsung Galaxy Z Fold8 Series: Bản Ultra lên tới 16,3 triệu đồng Samsung công bố chi phí sửa màn hình dòng Galaxy Z Fold8 và Flip8. Giá thay màn hình gập bên trong phiên bản Ultra đạt mức cao nhất lên tới 16,3 triệu đồng.

Samsung đã chính thức công bố bảng giá sửa chữa màn hình cho dòng thiết bị màn hình gập thế hệ mới nhất bao gồm Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8. Theo đó, chi phí thay thế tấm nền gập phía trong của phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra được ghi nhận ở mức 639 USD (khoảng 16,3 triệu đồng), tăng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) so với thế hệ tiền nhiệm Z Fold7.

Chi tiết chi phí thay màn hình các dòng Galaxy Z gập mới

Mức giá linh kiện thay thế cho các thiết bị màn hình gập của Samsung có sự phân hóa rõ rệt giữa màn hình chính uốn dẻo bên trong và màn hình phụ phía ngoài. Đối với phiên bản Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn, tấm nền gập bên trong có mức phí sửa chữa là 579 USD (khoảng 14,8 triệu đồng). Mẫu điện thoại gập vỏ sò Galaxy Z Flip 8 cũng tăng nhẹ chi phí thay màn hình chính lên 359 USD (khoảng 9,2 triệu đồng), cao hơn mức 329 USD (khoảng 8,4 triệu đồng) trên Z Flip 7.

Màn hình của Galaxy Z Fold8 Ultra cực kỳ sắc nét nhưng chi phí sửa chữa cũng đắt đỏ không kém

Trái lại, chi phí linh kiện dành cho màn hình phụ phía ngoài thấp hơn đáng kể, chỉ bằng khoảng một phần tư so với tấm nền gập chính. Việc sửa chữa màn hình ngoài của Galaxy Z Fold8 Ultra tiêu tốn 149 USD (khoảng 3,8 triệu đồng), bản tiêu chuẩn Galaxy Z Fold8 là 139 USD (khoảng 3,5 triệu đồng) và Galaxy Z Flip 8 là 129 USD (khoảng 3,3 triệu đồng).

Mẫu thiết bị Thay màn hình trong (USD / VNĐ) Thay màn hình ngoài (USD / VNĐ) Galaxy Z Fold8 Ultra 639 USD (~16,3 triệu) 149 USD (~3,8 triệu) Galaxy Z Fold8 579 USD (~14,8 triệu) 139 USD (~3,5 triệu) Galaxy Z Flip 8 359 USD (~9,2 triệu) 129 USD (~3,3 triệu)

Đặc thù kỹ thuật và giới hạn của chính sách bảo hành tiêu chuẩn

Sự gia tăng chi phí sửa chữa phản ánh thực tế rằng công nghệ chế tạo tấm nền AMOLED uốn dẻo cùng cơ cấu bản lề phức tạp vẫn là các linh kiện có chi phí sản xuất đắt đỏ hàng đầu trong ngành smartphone. Bên cạnh đó, các mức giá được công bố áp dụng cho hình thức sửa chữa ngoài bảo hành.

Tấm nền bên trong của Galaxy Z Fold8 Ultra có mức giá thay thế lên tới 16.3 triệu đồng

Gói bảo hành tiêu chuẩn một năm đi kèm khi mua thiết bị mới sẽ không chi trả cho các sự cố va đập, rơi vỡ hoặc vào nước do tai nạn người dùng. Do đó, trường hợp vô tình làm hỏng màn hình gập chính, người dùng phải bỏ ra số tiền gần tương đương một chiếc điện thoại phân khúc cận cao cấp để khôi phục trạng thái ban đầu.

Tối ưu hóa rủi ro tài chính với gói bảo hiểm rơi vỡ

Để giảm thiểu gánh nặng chi phí khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, việc tham gia các gói dịch vụ bảo hiểm mở rộng như Samsung Care+ trở thành yếu tố đáng cân nhắc cho người dùng thiết bị gập. Khi đăng ký gói dịch vụ này, mức phí người dùng phải trả cho mỗi lần thay thế hoặc sửa chữa màn hình gập sẽ giảm xuống còn khoảng 29 USD (khoảng 740.000 đồng).

Người dùng thế hệ Galaxy Z Fold8 cần sử dụng máy vô cùng cẩn thận nếu không muốn tốn một khoản tiền lớn

Đặc biệt đối với người sở hữu dòng Galaxy Z Fold8 hoặc Z Fold8 Ultra, khoản đầu tư đăng ký bảo hiểm theo tháng hoặc theo năm giúp quản lý rủi ro tài chính tốt hơn trước chi phí linh kiện đắt đỏ của công nghệ màn hình gập.