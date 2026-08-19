Bảng giá xe KIA K5 2026 lăn bánh mới nhất: Mẫu sedan hạng D thể thao từ 769 triệu đồng Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 2026 đầy đủ 3 phiên bản tại Việt Nam. Mẫu sedan hạng D nổi bật với thiết kế thể thao và nhiều tiện nghi hiện đại.

KIA K5 2026 là dòng sedan cỡ D thế hệ thứ 5 do THACO lắp ráp và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Mẫu xe sở hữu thiết kế fastback thể thao, nhiều trang bị công nghệ hiện đại và mức giá khởi điểm từ 769 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Camry, Mazda6 và Honda Accord.

Giá xe KIA K5 2026 và chi phí lăn bánh tạm tính

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh dự kiến cho từng phiên bản KIA K5 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước: