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    Bảng giá xe KIA K5 2026 lăn bánh mới nhất: Mẫu sedan hạng D thể thao từ 769 triệu đồng

    Hoa Núi19/08/2026 06:19

    Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh KIA K5 2026 đầy đủ 3 phiên bản tại Việt Nam. Mẫu sedan hạng D nổi bật với thiết kế thể thao và nhiều tiện nghi hiện đại.

    KIA K5 2026 là dòng sedan cỡ D thế hệ thứ 5 do THACO lắp ráp và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Mẫu xe sở hữu thiết kế fastback thể thao, nhiều trang bị công nghệ hiện đại và mức giá khởi điểm từ 769 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Camry, Mazda6 và Honda Accord.

    Giá xe KIA K5 2026 mới nhất

    Giá xe KIA K5 2026 và chi phí lăn bánh tạm tính

    Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh dự kiến cho từng phiên bản KIA K5 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước:

    Phiên bảnGiá niêm yết (triệu đồng)Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng)Lăn bánh TP

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      Ô tô - Xe máy
      Bảng giá xe KIA K5 2026 lăn bánh mới nhất: Mẫu sedan hạng D thể thao từ 769 triệu đồng
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