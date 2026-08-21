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    Bảng giá xe KIA Soluto mới nhất tháng 8/2026: Ưu đãi 26 triệu đồng và đánh giá chi tiết

    Hoa Núi21/08/2026 13:49

    KIA Soluto giữ mức giá lăn bánh hấp dẫn trong tháng 8/2026 nhờ ưu đãi đến 26 triệu đồng, mang lại lựa chọn sedan thực dụng với chi phí sử dụng tối ưu.

    Trong tháng 8/2026, mẫu sedan KIA Soluto tiếp tục duy trì thế mạnh giá bán khi được áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 26 triệu đồng. Được định vị giữa phân khúc hạng A và B, chiếc xe lắp ráp trong nước này hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải và các gia đình trẻ nhờ chi phí sở hữu ban đầu hợp lý cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

    Bảng giá niêm yết và lăn bánh KIA Soluto tháng 8/2026

    Nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 345 triệu đồng, KIA Soluto sở hữu mức giá dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Accent, Toyota Vios hay Mitsubishi Attrage.

    Bảng giá xe KIA Soluto mới nhất tháng 8/2026
    Mẫu xeGiá niêm yết (triệu đồng)Lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng)Lăn bánh tại TP.HCM (triệu đồng)Lăn bánh tỉnh khác (triệu đồng)
    KIA Soluto MT345402395381
    KIA Soluto MT Deluxe375436428414

    *Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại từng đại lý.

    Thiết kế ngoại thất tối giản và tính thực dụng

    Về tổng thể, KIA Soluto sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 150 mm. Ngoại thất của xe mang phong cách đặc trưng từ thương hiệu Hàn Quốc với lưới tản nhiệt hình mũi hổ quen thuộc, đi kèm cụm đèn pha halogen chóa phản xạ.

    Ngoại thất KIA Soluto mang phong cách thực dụng

    Thân xe được tạo điểm nhấn bởi bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 14 inch. Tay nắm cửa mạ chrome xuất hiện trên các phiên bản cao hơn, trong khi gương chiếu hậu gập điện và cốp sau mở bằng nút bấm điện được trang bị trên các bản MT Deluxe và AT Deluxe.

    Đầu xe KIA Soluto với lưới tản nhiệt mũi hổ

    Nội thất hướng tới trải nghiệm thực tế

    Không gian cabin của KIA Soluto được sắp xếp gọn gàng, ưu tiên tính tiện dụng. Điểm cộng lớn trên Soluto là tất cả các phiên bản đều trang bị ghế bọc da. Hàng ghế sau hỗ trợ tựa tay trung tâm, 3 vị trí tựa đầu tùy chỉnh độ cao và có thể ngả lưng lên đến 99 độ, tạo sự thoải mái cho hành khách trong những chuyến đi dài.

    Khoang lái KIA Soluto bố trí thực dụng

    Trung tâm táp-lô tích hợp màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím bấm điều khiển tiện lợi, trong khi khoang hành lý đạt thể tích 475 lít, đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cho gia đình hoặc khách đi xe dịch vụ.

    Khả năng vận hành và trang bị an toàn

    KIA Soluto sử dụng khối động cơ xăng Kappa 1.4L Dual-CVVT, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, kết hợp hệ thống lái trợ lực điện MDPS.

    Động cơ Kappa 1.4L trên KIA Soluto

    Mẫu sedan này ghi điểm nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm, dao động từ 4,2–5,3 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7–8,3 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị.

    Về mặt an toàn, Soluto ứng dụng khung xe chế tạo từ thép cường độ cao AHSS. Xe được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí phía trước và tính năng tự động khóa cửa khi vận hành.

    Trang bị an toàn cơ bản trên KIA Soluto

    Đánh giá chung

    KIA Soluto là sự kết hợp cân bằng giữa mức giá đầu tư ban đầu hợp lý, không gian cabin rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Dù các trang bị tiện nghi và an toàn dừng lại ở mức cơ bản, chiếc xe vẫn là một trong những giải pháp kinh tế hàng đầu cho người tiêu dùng mua xe lần đầu hoặc phục vụ hoạt động vận tải dịch vụ.

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      Ô tô - Xe máy
      Bảng giá xe KIA Soluto mới nhất tháng 8/2026: Ưu đãi 26 triệu đồng và đánh giá chi tiết
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