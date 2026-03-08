Bằng khen xếp hạng cụm, khối thi đua thuộc loại khen thưởng nào?

Theo Hướng dẫn số 2756/HD-BNV ngày 23/6/2026 của Bộ Nội vụ, căn cứ số lượng đơn vị trong mỗi cụm, khối thi đua, UBND tỉnh, thành phố có thể xem xét tặng Bằng khen cho 1 hoặc 2 đơn vị có thành tích xếp thứ 2 và thứ 3 trong cụm.

Ông Nguyễn Văn Lý (Lào Cai) hỏi, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp trên là Bằng khen toàn diện hay Bằng khen chuyên đề? Nếu là Bằng khen toàn diện, việc quy định cụ thể số lượng như vậy đã phù hợp với Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 chưa?

Ông Lý cho rằng công tác thi đua - khen thưởng là quá trình phấn đấu lâu dài và liên tục, nếu khống chế số lượng, nhiều trường hợp đủ điều kiện khen thưởng nhưng không được. Mặt khác, nếu quy định số lượng cụ thể như vậy thì cần phải ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 8 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định có 6 loại hình khen thưởng: khen thưởng công trạng, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo phong trào thi đua, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng niên hạn và khen thưởng đối ngoại.

Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh tặng cho tập thể có thành tích công trạng được xét theo tiêu chuẩn quy định tại điểm d khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: "Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết và có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng", thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".

Trường hợp tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quy định tại điểm b mục 1 phần II Hướng dẫn số 2756/HD-BNV ngày 23/6/2026 được thực hiện trên cơ sở kết quả bình xét, suy tôn của cụm, khối thi đua hằng năm nhằm động viên, khuyến khích các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của cụm, khối, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại địa phương.

Hướng dẫn khen thưởng nêu trên được căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, do đó không phải là khen thưởng công trạng.