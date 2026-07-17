Bằng sáng chế dock Nintendo Switch 2: Khả năng tương thích ngược và tản nhiệt thông minh Bằng sáng chế mới của Nintendo hé lộ dock sạc cho Switch 2 có khả năng tương thích ngược với thế hệ cũ, tự động điều chỉnh độ phân giải và tốc độ tản nhiệt.

Bằng sáng chế mới được Nintendo đăng ký tại Trung Quốc vào ngày 10/7 vừa qua đã hé lộ những thông tin quan trọng về dock sạc của thế hệ máy chơi game kế tiếp, thường được gọi là Switch 2. Điểm đáng chú ý nhất là phụ kiện này không chỉ dành riêng cho phần cứng mới mà còn hỗ trợ hoàn hảo cho phiên bản Switch hiện tại, giúp người dùng tối ưu hóa không gian giải trí và tận dụng phụ kiện giữa các thế hệ.

Original Nintendo Switch shown above Switch 2 dock

Khả năng tự điều chỉnh thông minh theo từng thế hệ máy

Tài liệu mô tả dock sạc mới có khả năng nhận diện thiết bị đang kết nối để thay đổi các thông số kỹ thuật đầu ra một cách linh hoạt. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái của Nintendo, cho phép người dùng cũ không bị bỏ lại phía sau khi nâng cấp phụ kiện.

Cụ thể, khi kết nối với Switch 2, thiết bị sẽ kích hoạt chế độ truyền dữ liệu USB 3.0 và xuất tín hiệu video độ phân giải cao lên màn hình. Ngược lại, do hệ thống cũ không hỗ trợ chuẩn 4K, dock sạc sẽ tự động hạ tín hiệu xuống độ phân giải thấp hơn và chuyển sang chuẩn kết nối USB 2.0 để tương thích với cấu hình của máy Switch đời đầu.

Tính năng Nintendo Switch (Đời đầu) Nintendo Switch 2 (Dự kiến) Độ phân giải video Thấp hơn (Full HD) Cao hơn (Hỗ trợ 4K) Chuẩn dữ liệu USB USB 2.0 USB 3.0 Chế độ quạt tản nhiệt Tốc độ thấp Tốc độ cao

Cải tiến hệ thống tản nhiệt và luồng khí

Khác với các dock sạc hiện nay chủ yếu tập trung vào việc lưu thông không khí bên trong khoang chứa, bằng sáng chế mới mô tả một hệ thống quạt tản nhiệt có khả năng điều chỉnh tốc độ linh hoạt. Quạt sẽ hoạt động ở các mức công suất khác nhau tùy thuộc vào nhiệt lượng tỏa ra của từng đời máy.

Nintendo patent for cross-gen Switch 2 dock shown

Điểm khác biệt lớn nằm ở hướng gió. Thay vì chỉ tăng cường luồng khí xung quanh dock, hệ thống mới được thiết kế để thổi luồng khí mát trực tiếp vào thân máy console. Điều này hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt khi chơi các tựa game nặng ở chế độ gắn dock (docked mode).

Chiến lược duy trì hỗ trợ thiết bị cũ của Nintendo

Việc Nintendo tiếp tục đầu tư nghiên cứu phụ kiện cho Switch đời đầu gây bất ngờ cho nhiều người, nhất là khi hãng đang phải đối mặt với các quy định về quyền sửa chữa tại châu Âu. Do pin của máy không dễ thay thế, doanh số Switch đời đầu dự kiến sẽ dừng lại tại thị trường châu Âu sau tháng 2/2027.

Tuy nhiên, tại các khu vực khác, Nintendo khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ máy cũ cùng các tựa game mới trong tương lai gần. Việc ra mắt một dock sạc đa năng sẽ là tin vui cho những gia đình sở hữu nhiều thế hệ máy Switch. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu phụ kiện này có hỗ trợ công nghệ tần số quét biến thiên (VRR) hay không – một tính năng mà người hâm mộ đang rất mong chờ để khắc phục các hạn chế về xé hình trên phiên bản hiện tại.