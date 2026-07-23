Ông Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa (TPHCM) là chủ doanh nghiệp sản xuất bao bì. Ông hỏi, khi sản xuất bao bì cho khách theo diện đặt hàng, thì trách nhiệm tái chế thuộc doanh nghiệp ông hay khách hàng?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Nghị định số 110/2026/NĐ-CP ngày 01/4/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu:

"Nhà sản xuất, nhập khẩu là tên gọi chung cho tổ chức, cá nhân sản xuất và tổ chức, cá nhân nhập khẩu (bao gồm nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất) sản phẩm, bao bì" và "Đưa ra thị trường là việc nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện chuyển giao lần đầu tiên sản phẩm hoặc sản phẩm đã đóng bao bì hoàn chỉnh, sẵn sàng để sử dụng hoặc tiêu thụ cho tổ chức, cá nhân khác (bao gồm nhưng không giới hạn nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc trực tiếp cho người tiêu dùng) nhằm mục đích lưu thông, kinh doanh trên thị trường Việt Nam".

Theo đó, khách hàng mua bao bì để sử dụng/đóng gói sản phẩm là người phải thực hiện trách nhiệm tái chế bao bì.