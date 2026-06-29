Thông tin Bao Bì Thành Tiến – Xưởng sản xuất và in túi zip giá rẻ, bao bì đóng gói chuyên nghiệp hàng đầu tại Hà Nội và TP.HCM Trong thời đại mà bao bì không chỉ là lớp vỏ bảo vệ sản phẩm mà còn là công cụ marketing quan trọng giúp thương hiệu nổi bật, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Thành Tiến đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và in ấn bao bì, chúng tôi tự hào đồng hành cùng hàng ngàn doanh nghiệp từ quy mô nhỏ lẻ đến các tập đoàn lớn thuộc nhiều ngành nghề như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, nông sản, thời trang và thương mại điện tử.

Bao Bì Thành Tiến - Xưởng sản xuất bao bì nhựa uy tín, chất lượng tại TP.HCM, Hà Nội

Bao Bì Thành Tiến tự hào là một trong những xưởng sản xuất bao bì nhựa quy mô lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam. Với nhà máy rộng lớn, hệ thống máy móc tiên tiến nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu và châu Á, cùng đội ngũ hơn 100 kỹ thuật viên và công nhân lành nghề, chúng tôi mang đến năng lực sản xuất mạnh mẽ, đáp ứng mọi đơn hàng từ quy mô nhỏ đến lớn với tiến độ nhanh chóng và chất lượng ổn định. Thành Tiến đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 – tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, khẳng định mọi quy trình từ khâu nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối cho khách hàng.

Chúng tôi cam kết sử dụng nguyên liệu cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc (nhựa PE, PP, PA, giấy kraft) – thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người dùng và hướng mạnh tới phát triển bền vững. Mỗi sản phẩm bao bì từ Thành Tiến không chỉ bền chắc, thẩm mỹ cao mà còn giúp doanh nghiệp nâng tầm giá trị thương hiệu và bảo vệ sản phẩm hiệu quả nhất.

Danh mục Túi Zip - Sản phẩm chủ lực, đa dạng và tiện lợi

Túi zip đang trở thành xu hướng đóng gói được ưa chuộng nhờ khả năng đóng mở dễ dàng, tái sử dụng nhiều lần, bảo quản tốt và tính thẩm mỹ cao. Tại Bao Bì Thành Tiến, chúng tôi chuyên sản xuất và in túi zipper theo yêu cầu với số lượng linh hoạt, từ vài trăm đến hàng chục nghìn cái, đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh.

Các loại túi zipper nổi bật:

Túi Zip Chỉ Đỏ: Với đường khóa kéo màu đỏ nổi bật, dễ nhận diện, túi zip chỉ đỏ là lựa chọn hoàn hảo cho thực phẩm khô như trà, cà phê, hạt dinh dưỡng, gia vị, bánh kẹo. Khóa kéo chắc chắn, chịu lực tốt, giúp sản phẩm luôn tươi ngon và tiện lợi khi sử dụng.

Túi Zip Bạc: Đây là dòng sản phẩm cao cấp với hai biến thể:

1 mặt trong – 1 mặt bạc: Mặt trong suốt giúp khách hàng dễ dàng quan sát sản phẩm, mặt bạc phản quang chống ánh sáng và ẩm mốc, rất phù hợp cho mỹ phẩm, thực phẩm nhạy cảm với ánh sáng.

2 mặt bạc: Bảo vệ tối đa khỏi oxy, ánh sáng và độ ẩm, lý tưởng cho dược phẩm, thực phẩm đông lạnh, bột dinh dưỡng và các sản phẩm cần bảo quản dài hạn.

Túi Zip Giấy Kraft: Kết hợp giữa giấy kraft thân thiện môi trường và khóa kéo nhựa cao cấp, mang phong cách hiện đại, sang trọng. Đây là lựa chọn xanh cho các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch, trà thảo mộc, cà phê specialty và quà tặng cao cấp.

Túi Zip 8 Cạnh (Túi Đứng): Thiết kế đặc biệt với 8 cạnh chắc chắn, giúp túi đứng vững trên kệ trưng bày, tăng tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing tại điểm bán. Thường được sử dụng cho cà phê rang xay, trà cao cấp, hạt macca, óc chó và các sản phẩm premium.

Túi Zip Khóa Kéo: Trang bị khóa kéo cao cấp, độ bền vượt trội, chịu lực tốt, phù hợp cho sản phẩm sử dụng nhiều lần như đồ dùng cá nhân, linh kiện điện tử, quần áo, giày dép hoặc thực phẩm khô.

Danh mục bao bì đóng gói sản phẩm - Giải pháp toàn diện cho mọi ngành nghề

Bên cạnh túi zipper, Bao Bì Thành Tiến còn mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất các loại bao bì đóng gói đa dạng, đáp ứng nhu cầu đóng gói chuyên nghiệp cho mọi loại sản phẩm.

Chúng tôi cung cấp:

Túi hút chân không PA/PE: Dùng cho thịt tươi, cá, hải sản, rau củ đông lạnh, giúp kéo dài thời hạn sử dụng lên gấp nhiều lần.

Bao bì đựng cà phê, bao bì đựng trà: Bảo quản trà, bảo quản cafe chất lượng, kín khí.

Bao bì nông sản và hạt giống: Túi PE, PP in flexo, có lỗ thoáng khí, phù hợp cho gạo, cà phê, tiêu, điều, hạt giống cây trồng.

Bao bì thời trang và phụ kiện: Túi đựng quần áo, giày dép, túi vải không dệt, túi OPP, túi PE in màu.

Bao bì mỹ phẩm và dược phẩm: Túi zipper bạc, túi zip nhôm, túi ép 3 biên, đảm bảo an toàn và bảo quản tối ưu.

Bao bì linh kiện điện tử và công nghiệp: Túi chống tĩnh điện, túi đựng ốc vít, linh kiện.

Hộp carton, màng co, màng ép, túi giấy kraft: Giải pháp đóng gói bên ngoài chuyên nghiệp, sang trọng.

Quy trình sản xuất bao bì chuyên nghiệp - Cam kết chất lượng từng sản phẩm

Quy trình tại Bao Bì Thành Tiến được xây dựng bài bản gồm 5 bước chính:

Tư vấn và báo giá: Khách hàng liên hệ, đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ lắng nghe nhu cầu, tư vấn loại bao bì phù hợp nhất. Thiết kế mẫu miễn phí: Thiết kế 2D/3D, chỉnh sửa nhiều lần đến khi khách hàng hài lòng 100%. Sản xuất và in ấn: Sử dụng máy móc hiện đại, quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn. Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt: Kiểm tra độ bền, khóa kéo, độ kín, màu in trước khi đóng gói. Giao hàng nhanh chóng: Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, ưu tiên giao khẩn tại Hà Nội và TP.HCM.

Ưu điểm vượt trội khi chọn sản xuất bao bì tại Bao Bì Thành Tiến

Giá cả cạnh tranh: Là xưởng sản xuất trực tiếp, chúng tôi loại bỏ mọi chi phí trung gian, mang đến mức giá tốt nhất thị trường cùng chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn.

Thiết kế miễn phí & hỗ trợ tận tâm: Đội ngũ designer sáng tạo, tư vấn 24/7.

Chất lượng cao, an toàn: Nguyên liệu nhập khẩu, kiểm nghiệm đầy đủ.

Tiến độ nhanh: Đơn hàng thông thường giao trong 5-10 ngày.

Chính sách hậu mãi tốt: Đổi trả sản phẩm lỗi miễn phí, bảo hành rõ ràng.

Hàng ngàn khách hàng đã tin tưởng và hợp tác lâu dài với Thành Tiến nhờ dịch vụ chuyên nghiệp và sản phẩm chất lượng vượt mong đợi.

Bao Bì Thành Tiến không chỉ là nhà cung cấp bao bì, mà còn là đối tác đồng hành giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững, nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị trường.

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CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN

📍 Địa chỉ: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

☎️ Hotline/Zalo: 0822.014.292 – 083.2255.397

🌐 Website: https://baobithanhtien.com

✉️ Email: [email protected]

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