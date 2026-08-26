Thể thao 360 Báo chí Đông Nam Á nói gì khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026? Truyền thông khu vực nhanh chóng đưa tin Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về. Báo Indonesia đặc biệt chú ý tới hai bàn phản lưới của Thái Lan, còn trang chính thức của giải khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực tối 26/8.

Dù để đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vẫn kết thúc trận lượt về với tỷ số hòa 2-2. Cộng với chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala ở lượt đi, đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành cúp bằng tổng tỷ số 4-2.

Những bài viết đầu tiên từ Indonesia và truyền thông chính thức của bóng đá Đông Nam Á đều dành sự chú ý lớn cho kịch bản khó tin của trận lượt về.

Detik: “Kiềm tỏa Thái Lan, Việt Nam vô địch!”

Tờ Detik Sport của Indonesia đưa tin gần như ngay sau khi trận đấu kết thúc với tiêu đề: “Final Piala AFF 2026: Redam Thailand, Vietnam Juara!”, tức “Chung kết AFF Cup 2026: Kiềm tỏa Thái Lan, Việt Nam vô địch!”.

Detik nhấn mạnh Những chiến binh Sao vàng bước vào trận lượt về với ưu thế rất lớn nhờ chiến thắng 2-0 tại Bangkok, nhưng Thái Lan đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng khi Yotsakorn Burapha ghi bàn ngay phút 12.

Theo tờ báo Indonesia, Thái Lan thực tế đã có thời điểm nắm trong tay động lực rất lớn để ngược dòng. Tuy nhiên, những sai lầm ở giai đoạn quyết định khiến “Voi chiến” không thể tận dụng cơ hội.

Detik gọi tình huống phản lưới của Wanchai ở những phút cuối là một “sai lầm ngớ ngẩn”, bởi cầu thủ vừa ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 2-1 lại đưa bóng về lưới nhà khi cố gắng phá bóng, qua đó chấm dứt hy vọng của đội khách.

CNN Indonesia: Hai bàn phản lưới, Việt Nam bảo vệ ngôi vương

CNN Indonesia cũng đưa kết quả chung kết lên trang thể thao ngay sau trận với tiêu đề rất đáng chú ý: “Hasil Piala AFF: Thailand Cetak 2 Gol Bunuh Diri, Vietnam Juara”, nghĩa là “Kết quả AFF Cup: Thái Lan ghi 2 bàn phản lưới, Việt Nam vô địch”.

CNN Indonesia tập trung vào chi tiết khác thường nhất của trận đấu: hai tình huống bóng đi vào lưới Thái Lan sau khi chạm cầu thủ đội khách.

Đáng chú ý, chức vô địch năm nay giúp Việt Nam hoàn tất hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp đứng trên đỉnh khu vực. Đây cũng là cột mốc khiến cuộc cạnh tranh vị thế ở Đông Nam Á tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Indonesia.

Truyền thông Indonesia đã cảnh báo về vị thế Việt Nam từ trước chung kết

Không phải tới sau trận đấu báo chí Indonesia mới đặc biệt chú ý tới Việt Nam.

Trước chung kết, Bola.com từng xem việc Việt Nam và Thái Lan liên tục góp mặt ở trận đấu cuối cùng là một “hồi chuông cảnh báo” đối với đội tuyển Indonesia, khi hai đội tiếp tục chứng minh vị thế hàng đầu tại Đông Nam Á bằng lần thứ ba liên tiếp gặp nhau ở chung kết.

Detik cũng đặt câu hỏi trước trận lượt về liệu Việt Nam có thể lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch và gia nhập nhóm những đội từng đăng quang liên tiếp tại giải hay không.

Kết quả tại Mỹ Đình đã đưa ra câu trả lời.

ASEAN United FC: Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà vô địch khu vực

Trang chính thức ASEAN United FC mở bài hậu trận bằng nhận định rằng Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế nhà vô địch khu vực sau trận hòa 2-2 với Thái Lan và chiến thắng tổng tỷ số 4-2.

Kênh truyền thông của giải đặc biệt nhắc tới ba bước ngoặt.

Đầu tiên là bàn mở tỷ số của Yotsakorn Burapha ở phút 12, giúp Thái Lan thắp lên hy vọng sau khi thua 0-2 ở lượt đi.

Tiếp theo là quả phạt đền bị Kakana Khamyok đưa vọt xà đầu hiệp hai. Chỉ ba phút sau, cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đi trúng cột, chạm gót Chatchai Bootprom trước khi lăn qua vạch vôi.

Cuối cùng, Wanchai ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 2-1 vào những phút cuối nhưng lại phản lưới trong thời gian bù giờ. Trang chính thức của giải đánh giá pha bóng này đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng ghi thêm bàn để kéo trận chung kết vào hiệp phụ của đội khách.

Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup

Bên cạnh diễn biến kịch tính của trận lượt về, truyền thông khu vực còn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chức vô địch.

ASEAN United FC xác nhận Việt Nam đã có lần thứ tư đăng quang sau các năm 2008, 2018, 2024 và 2026. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương của giải đấu.

Từ chiến thắng 2-0 tại Rajamangala đến trận hòa 2-2 ở Mỹ Đình, Việt Nam vượt qua Thái Lan bằng tổng tỷ số 4-2 để tiếp tục giữ chiếc cúp ở lại Hà Nội.

Với truyền thông khu vực, kết quả ấy không chỉ khép lại một trận chung kết nhiều biến cố. Nó còn củng cố vị thế của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh quyền lực của bóng đá Đông Nam Á, sau hai kỳ ASEAN Cup liên tiếp đứng trên bục cao nhất.