Báo chí góp phần kết nối nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm
Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cơ quan báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò quan trọng trong kết nối nhân chứng, thân nhân liệt sĩ với lực lượng chức năng, góp phần cung cấp nhiều thông tin phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.
Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, từ cuối tháng 5/2026, sau khi các cơ quan báo chí đăng tải thông báo kèm bức ảnh kêu gọi tìm kiếm nhân chứng liên quan đến các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng), lực lượng chức năng đã nhận được nhiều phản hồi từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng và các nhà nghiên cứu lịch sử.
Từ các nguồn thông tin do nhân chứng và người dân cung cấp, kết hợp với tư liệu lịch sử và ứng dụng công nghệ, lực lượng chức năng đã khảo sát, phân tích, khoanh vùng các vị trí nghi có hố chôn tập thể. Đến nay, quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm thấy 50 bộ hài cốt liệt sĩ.
Trong thời gian triển khai tìm kiếm, các cơ quan báo chí liên tục cập nhật diễn biến tại hiện trường, đồng thời đăng tải hình ảnh các di vật được phát hiện. Qua đó, nhiều thân nhân liệt sĩ đã chủ động liên hệ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác xác minh danh tính.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát đi thông báo kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin về vị trí chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968. Thông tin được các cơ quan báo chí, truyền thông lan tỏa rộng rãi, giúp Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn từ nhân chứng, người dân, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh, khảo sát và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những thông tin do nhân chứng cung cấp thông qua các kênh báo chí, truyền thông là cơ sở quan trọng để xác định các khu vực nghi có mộ liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm trong thời gian tới.
Đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp, lan tỏa thông tin, kết nối nhân chứng và thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.