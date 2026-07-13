Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các cơ quan báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò quan trọng trong kết nối nhân chứng, thân nhân liệt sĩ với lực lượng chức năng, góp phần cung cấp nhiều thông tin phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

Các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, từ cuối tháng 5/2026, sau khi các cơ quan báo chí đăng tải thông báo kèm bức ảnh kêu gọi tìm kiếm nhân chứng liên quan đến các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968 và được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng), lực lượng chức năng đã nhận được nhiều phản hồi từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân chứng và các nhà nghiên cứu lịch sử.

Từ các nguồn thông tin do nhân chứng và người dân cung cấp, kết hợp với tư liệu lịch sử và ứng dụng công nghệ, lực lượng chức năng đã khảo sát, phân tích, khoanh vùng các vị trí nghi có hố chôn tập thể. Đến nay, quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm thấy 50 bộ hài cốt liệt sĩ.

Phóng viên tác nghiệp tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phóng viên tác nghiệp khi Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Phóng viên tác nghiệp khi Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian triển khai tìm kiếm, các cơ quan báo chí liên tục cập nhật diễn biến tại hiện trường, đồng thời đăng tải hình ảnh các di vật được phát hiện. Qua đó, nhiều thân nhân liệt sĩ đã chủ động liên hệ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác xác minh danh tính.