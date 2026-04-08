Thời sự Báo chí Lâm Đồng tuyên truyền đậm nét các sự kiện trọng đại của địa phương Theo đánh giá, trong tháng 7, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và tuyên truyền đậm nét các sự kiện trọng đại của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2026

Chiều 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2026.

Các đồng chí: Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được duy trì và triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý đã bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời định hướng thông tin, bảo đảm dòng chảy thông tin báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng cơ quan chức năng đã chủ động định hướng tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba khóa XIV, kết quả một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, các chiến dịch chuyển đổi số, mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" và Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Theo đánh giá, hoạt động báo chí, truyền thông phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Dòng thông tin chủ lưu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, hoạt động lãnh đạo, điều hành của Trung ương và tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp đơn vị hành chính và phát triển hệ thống chính trị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khúc Thị Thoi báo cáo đánh giá hoạt động báo chí, truyền thông tháng 7/2026 và công tác quản lý nhà nước về báo chí

Trong tháng, báo chí tuyên truyền, phản ánh đậm nét các sự kiện lớn của tỉnh như: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân; công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhân Cơ; Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và các hoạt động kích cầu du lịch.

Đồng chí Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông tin hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Ở lĩnh vực kinh tế, báo chí tập trung phản ánh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và mở rộng thị trường nông sản.

Cùng với đó, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, đấu tranh với các loại tội phạm và cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng được tuyên truyền đậm nét với nhiều hình thức, giúp độc giả tiếp cận đầy đủ, đa chiều.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Nhật Huy thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2026

Bên cạnh kết quả đạt được, theo đánh giá một số bài báo phản ánh chưa toàn diện các vấn đề về đất đai, công tác cán bộ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị báo chí đưa tin khách quan, chính xác, tránh suy diễn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lương Văn Hà thông tin việc sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã thông tin một số vấn đề mà dư luận và các cơ quan báo chí quan tâm như: kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công tác sắp xếp cơ sở giáo dục và chuẩn bị năm học mới; nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 8/2026…

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thanh Quảng thông tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại diện các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú đã trao đổi những nội dung được dư luận quan tâm, đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin, kịp thời phản hồi những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện để báo chí tuyên truyền đầy đủ, chính xác và khách quan.

Phóng viên Khắc Lịch, Báo Công an Nhân dân trao đổi một số thông tin tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong phản ánh, thông tin các vấn đề của tỉnh, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh và tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng kết luận hội nghị

Theo đồng chí Bùi Huy Thành, với nỗ lực, quyết tâm cao, trong tháng 8/2026, công tác tuyên truyền cần tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Đảng; mục tiêu tăng trưởng kinh tế; chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng và lan tỏa các tác phẩm báo chí chất lượng về xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đề nghị, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục phát huy vai trò định hướng để thông tin chính thống, tích cực trở thành dòng chảy chủ lưu trên báo chí, truyền thông. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng, lan tỏa những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo sự đồng thuận xã hội.